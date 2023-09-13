***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.09.2023 16:22
***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülmüş olup, 13.09.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 13.09.2023 tarih ve 10913 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194455
BIST
'
18:058.014
En Düşük
|Değişim
|: -1,79%
|| -146,01
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
7.978
En Yüksek
8.236
18:0526,9472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1045
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
18:0528,9692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0492
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
18:051.656,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.656,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|122,10
|136.162.778
|% 10,00
|
|CMENT
|183,70
|3.053.652
|% 10,00
|
|BRKVY
|50,05
|80.187.970
|% 10,00
|
|EBEBK
|74,80
|51.026.092
|% 10,00
|
|ISATR
|605.000,00
|605.000
|% 10,00
|
|LINK
|86,85
|188.158.458
|% -10,00
|
|SNPAM
|37,14
|6.225.407
|% -9,99
|
|OFSYM
|77,95
|203.124.218
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.947.809.600
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|635.199.853
|% -9,95
|
|SISE
|55,20
|10.335.883.564
|% 1,75
|
|ENKAI
|36,98
|7.946.045.372
|% -3,14
|
|YKBNK
|16,34
|5.811.617.039
|% 0,93
|
|THYAO
|231,70
|5.782.056.620
|% -1,82
|
|EREGL
|44,00
|4.799.121.782
|% -3,51
|
|YKBNK
|16,34
|5.811.617.039
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,47
|2.685.193.093
|% -4,51
|
|ZOREN
|4,81
|1.415.093.407
|% -2,24
|
|SKBNK
|5,50
|1.334.478.919
|% 5,16
|
|AKGRT
|6,06
|1.455.811.206
|% 7,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9411
|26,9472
|% 0,39
|
|Euro
|28,9630
|28,9692
|% 0,17
|
|Sterlin
|33,5563
|33,7246
|% 0,27
|
|Frank
|30,0649
|30,2460
|% 0,15
|
|Riyal
|7,1619
|7,1978
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-1,52
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|4,50
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|11.029
|11.117
|-40,00
|
|Yarım
|5.531
|5.582
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.791
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,88
|-0,06
|
|B. Petrol
|92,39
|92,39
|0,33
|