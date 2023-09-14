***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
14.09.2023 13:38
***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2023
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi ektedir.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 13/09/2023 13/09/2023 10913
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194973
BIST
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14:107.907
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -106,84
|Açılış
|: 8.036
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|Önceki Kapanış
|: 8.014
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7.869
En Yüksek
8.047
14:1026,9565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0208
|Açılış
|: 26,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
14:1029,0001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0807
|Açılış
|: 28,9000
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|Önceki Kapanış
|: 28,9500
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29,3961
En Düşük
28,8048
14:101.653,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,69
|Açılış
|: 1.653,62
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|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
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1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler14:10
|ELITE
|39,60
|39.571.607
|% 10,00
|
|INGRM
|667,20
|121.088.553
|% 9,99
|
|EBEBK
|82,25
|1.162.349.022
|% 9,96
|
|SUMAS
|225,30
|3.969.110
|% 9,96
|
|QNBFB
|202,00
|10.596.112
|% 9,96
|
|TDGYO
|12,01
|19.460.085
|% -9,97
|
|BYDNR
|44,62
|42.035.826
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.124.087.681
|% -9,96
|
|TATEN
|53,00
|199.155.881
|% -9,94
|
|OFSYM
|70,20
|123.068.229
|% -9,94
|
|ASTOR
|132,30
|1.771.751.015
|% -2,93
|
|EBEBK
|82,25
|1.162.349.022
|% 9,96
|
|KZGYO
|35,60
|1.124.087.681
|% -9,96
|
|EUPWR
|207,00
|862.746.436
|% -0,72
|
|ALFAS
|150,90
|853.629.132
|% -3,95
|
|KZGYO
|35,60
|1.124.087.681
|% -9,96
|
|SEGYO
|3,57
|73.543.369
|% -1,92
|
|BRLSM
|34,54
|595.434.693
|% -5,53
|
|EBEBK
|82,25
|1.162.349.022
|% 9,96
|
|ASGYO
|21,16
|301.887.009
|% -3,91
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9481
|26,9565
|% 0,08
|
|Euro
|28,9803
|29,0001
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,5032
|33,6712
|% -0,13
|
|Frank
|30,0465
|30,2275
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1624
|7,1984
|% 0,03
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|0,39
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|0,75
|
|Cumhuriyet
|11.232
|11.401
|-51,00
|
|Tam
|11.000
|11.077
|-28,00
|
|Yarım
|5.517
|5.562
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.781
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|19,61
|19,63
|-0,16
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|B. Petrol
|93,05
|93,05
|1,17
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