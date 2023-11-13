***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÇan'daki seramik kaplama malzemeleri üretim tesislerinde rutin, planlı bakım çalışmaları dolayısıyla üretime ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiSeramik Kaplama Malzemeleri Üretim FaaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniRutin, planlı bakım çalışmalarıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi13.11.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi15.11.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiÜretime geçici süreyle ara verilmesinin toplam üretime önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiGerekli stok ve sevkiyat önlemleri alınmış olup satış ve pazarlama faaliyetleri planlandığı gibi devam etmektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarRutin planlı bakım çalışmalarının sona ermesiYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih15.12.2023Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarŞirketimizin Çan'daki seramik kaplama malzemeleri üretim tesislerinde, rutin planlı bakım çalışmaları nedeni ile 15 Kasım – 15 Aralık tarihleri arasında üretime ara verilecektir.Bu dönemde, çalışanlarımız izin kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Normal üretim sürecine 15 Aralık tarihinde başlanması planlanmaktadır. Söz konusu dönemde satışların etkilenmemesi için gerekli stok ve sevkiyat önlemleri alınmış olup satış ve pazarlama faaliyetleri planlandığı gibi devam etmektedir.Çan'daki frit üretim tesisinde ve Semedeli, Bandırma, Yerköy'deki diğer üretim tesislerimizde üretim devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217646BIST