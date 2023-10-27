***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 2023 yılı 9 aylık finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı sunumu ekte sunulmuş olup, aynı zamanda gün için www.kale.com.tr web sitemizdeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde yayınlanacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211141BIST