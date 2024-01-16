***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2024 09:53
***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11/12/2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız çerçevesinde Şirketimiz ile Irak'ta kurulu Al-Sadaf Porselen Ve Seramik Kaşı Üretimi Limited Şirketi (" Al- Sadaf")pay sahipleri arasında imzalanan Hissedarlık Sözleşmesi kapsamında, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak pay devir işlemleri tamamlanmış olup, Şirketimizce Al-Sadaf şirketinin sermayesine %49 orannnda iştirak edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240755
BIST
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10:268.038
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -6,44
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
8.037
En Yüksek
8.090
10:2630,1028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0396
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,3207
En Düşük
29,9740
10:2632,9086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0592
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
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33,4453
En Düşük
32,6927
10:261.983,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,64
|Açılış
|: 1.983,22
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|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
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1.997,97
En Düşük
1.978,15
BIST En Aktif Hisseler10:26
|DARDL
|6,06
|58.986.251
|% 9,98
|
|MEGMT
|36,20
|190.422.054
|% 9,96
|
|YAYLA
|7,90
|7.823.269
|% 9,87
|
|VKFYO
|37,62
|126.906.098
|% 7,55
|
|PKENT
|284,50
|69.836.310
|% 6,55
|
|SNPAM
|101,70
|998.897
|% -10,00
|
|PAPIL
|78,00
|17.015.647
|% -9,41
|
|BTCIM
|92,65
|106.714.236
|% -8,18
|
|POLHO
|12,86
|13.596.737
|% -4,81
|
|IZFAS
|13,73
|9.026.179
|% -4,79
|
|ISCTR
|25,28
|1.124.955.193
|% 0,32
|
|TUPRS
|143,00
|881.923.720
|% 1,49
|
|THYAO
|251,25
|866.883.167
|% -0,79
|
|AKBNK
|42,96
|642.564.431
|% -0,51
|
|YKBNK
|22,22
|615.917.640
|% -0,89
|
|ISCTR
|25,28
|1.124.955.193
|% 0,32
|
|EKGYO
|8,44
|340.323.224
|% 2,06
|
|YKBNK
|22,22
|615.917.640
|% -0,89
|
|ADESE
|2,37
|60.031.584
|% 4,87
|
|SKBNK
|5,06
|107.350.538
|% 4,33
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0971
|30,1028
|% 0,13
|
|Euro
|32,8942
|32,9086
|% -0,18
|
|Sterlin
|38,0107
|38,2014
|% -0,35
|
|Frank
|34,8598
|35,0698
|% -0,32
|
|Riyal
|8,0018
|8,0420
|% 0,14
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,10
|23,13
|% 0,66
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|Platin
|912,56
|914,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,28
|969,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,15
|78,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,60
|2.048,92
|% 0,66
|