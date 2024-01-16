***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11/12/2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız çerçevesinde Şirketimiz ile Irak'ta kurulu Al-Sadaf Porselen Ve Seramik Kaşı Üretimi Limited Şirketi (" Al- Sadaf")pay sahipleri arasında imzalanan Hissedarlık Sözleşmesi kapsamında, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak pay devir işlemleri tamamlanmış olup, Şirketimizce Al-Sadaf şirketinin sermayesine %49 orannnda iştirak edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240755BIST