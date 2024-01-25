***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.01.2024 21:38
***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 25.01.2024 tarih ve 1919 sayılı toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11.maddesi hükmü ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.03.2023 tarihli ve 1806 sayılı kararı kapsamında Şirketimiz Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'na bağlı Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği ile buna bağlı Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğini yürütmek üzere, mevzuatın öngördüğü lisansları almış bulunan (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / 207678, Kurumsal Yönetim Derecelendirme/ 927354) Kurumsal Finans Direktörü Veli ÖMERCİK'in ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak ise Orkun İNANBİL'in atanmalarına karar verilmiş olup, Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumlularının iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.
Telefon: 0212 371 52 53
E-mail: yatirimci@kaleseramik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242863
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|470,25
|827.435.697
|% 10,00
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|KFEIN
|96,80
|522.754.242
|% 10,00
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|ERSU
|21,56
|13.729.954
|% 10,00
|
|TATEN
|40,48
|644.486.683
|% 10,00
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|YBTAS
|182.162,50
|7.866.043
|% 10,00
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|YAYLA
|12,55
|125.196.243
|% -9,97
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|SAMAT
|54,30
|265.878.706
|% -7,97
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|SNPAM
|88,50
|7.433.173
|% -5,80
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|VKFYO
|30,00
|60.322.319
|% -5,36
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|QNBFL
|792,00
|5.221.226
|% -5,32
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|THYAO
|252,25
|7.605.292.604
|% 0,50
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|YKBNK
|21,70
|4.843.262.307
|% -0,91
|
|AKBNK
|40,34
|4.579.892.801
|% -0,15
|
|EKGYO
|9,61
|4.463.252.976
|% 0,84
|
|EREGL
|42,82
|3.665.107.140
|% 1,04
|
|EKGYO
|9,61
|4.463.252.976
|% 0,84
|
|YKBNK
|21,70
|4.843.262.307
|% -0,91
|
|AKFGY
|2,04
|351.973.612
|% 4,62
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|ISCTR
|24,78
|3.085.908.158
|% -0,40
|
|AKBNK
|40,34
|4.579.892.801
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,2285
|30,2605
|% 0,08
|
|Euro
|32,8190
|32,8909
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,3107
|38,5028
|% -0,05
|
|Frank
|34,7479
|34,9572
|% -0,37
|
|Riyal
|8,0442
|8,0846
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,75
|22,78
|% 0,66
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|Platin
|889,08
|891,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,03
|942,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,67
|81,67
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.015,15
|2.015,46
|% 0,66
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 94 artarak (% 0.59 ) 8, 783
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17:59MEGMT
Yüzde 8.81 oranında artışla 47.44 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 612, 952 adet işlem
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17:58KLRHO
Yüzde 7.50 oranında artışla 38.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 666 adet işlem
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17:57SMART
Yüzde 9.94 oranında artışla 34.94 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 019, 073 adet işlem