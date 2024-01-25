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***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.01.2024 21:38
***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 25.01.2024 tarih ve 1919 sayılı toplantısında  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11.maddesi hükmü ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.03.2023 tarihli ve 1806 sayılı kararı kapsamında Şirketimiz Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'na bağlı Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği ile buna bağlı Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğini yürütmek üzere, mevzuatın öngördüğü lisansları almış bulunan (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / 207678, Kurumsal Yönetim Derecelendirme/ 927354) Kurumsal Finans Direktörü Veli ÖMERCİK'in ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak ise Orkun İNANBİL'in atanmalarına karar verilmiş olup, Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumlularının iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.
Telefon: 0212 371 52 53
E-mail: yatirimci@kaleseramik.com.tr
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242863


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