***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
13.11.2023 09:20
***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217252
BIST
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16:227.684
En Düşük
|Değişim
|: -1,12%
|| -87,17
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:2228,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0430
|Açılış
|: 28,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5934
En Düşük
28,4784
16:2230,5267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0040
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:221.779,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.779,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:20
|ATATP
|65,45
|53.273.976
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|SANEL
|19,16
|18.697.486
|% 9,99
|
|ARENA
|29,06
|65.969.694
|% 9,99
|
|PCILT
|36,62
|170.156.321
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.960.513
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|236,80
|10.468.358.877
|% 3,36
|
|REEDR
|28,74
|3.554.672.162
|% 7,00
|
|ISCTR
|20,34
|2.903.024.092
|% 1,29
|
|TUPRS
|149,80
|2.630.814.443
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|1.908.617.177
|% 3,78
|
|EKGYO
|7,14
|1.908.617.177
|% 3,78
|
|ISCTR
|20,34
|2.903.024.092
|% 1,29
|
|IHLAS
|1,37
|180.538.312
|% 9,60
|
|REEDR
|28,74
|3.554.672.162
|% 7,00
|
|ZOREN
|5,10
|629.655.972
|% -2,30
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5854
|28,5941
|% 0,16
|
|Euro
|30,5249
|30,5340
|% 0,01
|
|Sterlin
|34,9306
|35,1058
|% 0,38
|
|Frank
|31,4771
|31,6667
|% -0,10
|
|Riyal
|7,5998
|7,6380
|% 0,16
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,06
|22,09
|% 0,66
|
|Platin
|852,92
|855,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,96
|975,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,53
|81,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.936,06
|1.936,38
|% 0,66
|