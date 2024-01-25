***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.01.2024 21:38
***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
YUSUF KINAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL SEKRETER 0212 3715253 yatirimci@kaleseramik.com.tr
TÜLÜN EYÜBOĞLU GRUP İŞTİRAKLER, ORTAKLAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİCİSİ 0212 3715253 yatirimci@kaleseramik.com.tr
VELİ ÖMERCİK KURUMSAL FİNANS DİREKTÖRÜ 25.01.2024 0212 3715253 yatirimci@kaleseramik.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme 207678, 927354
ORKUN İNANBİL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 25.01.2024 0212 3715253 yatirimci@kaleseramik.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALTUĞ AKBAŞ Genel Müdür Makine Mühendisi Genel Müdür
SÜLEYMAN SOYSAL Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı
CEMŞİT BAYLAN Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
KATARZYNA ÖZGEN Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
NAMİ ONUR ÖZDEMİR Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı Elektrik Mühendisi Dijital Dönüşüm Projeler Yönetim Müdürü, Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242864
BIST