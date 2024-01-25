***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoYUSUF KINAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL SEKRETER 0212 3715253 yatirimci@kaleseramik.com.trTÜLÜN EYÜBOĞLU GRUP İŞTİRAKLER, ORTAKLAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİCİSİ 0212 3715253 yatirimci@kaleseramik.com.trVELİ ÖMERCİK KURUMSAL FİNANS DİREKTÖRÜ 25.01.2024 0212 3715253 yatirimci@kaleseramik.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme 207678, 927354ORKUN İNANBİL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 25.01.2024 0212 3715253 yatirimci@kaleseramik.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALTUĞ AKBAŞ Genel Müdür Makine Mühendisi Genel MüdürSÜLEYMAN SOYSAL Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Operasyonlar Genel Müdür YardımcısıCEMŞİT BAYLAN Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Mali İşler Genel Müdür YardımcısıKATARZYNA ÖZGEN Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Pazarlama Genel Müdür YardımcısıNAMİ ONUR ÖZDEMİR Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı Elektrik Mühendisi Dijital Dönüşüm Projeler Yönetim Müdürü, Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242864BIST