***KLSYN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.03.2022 09:03
***KLSYN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş., KLSYN.E işlem koduyla 04/03/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 1,45 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007143
BIST
18:052.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
0
En Düşük
0
18:0514,1418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0276
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,6212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0228
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8271
En Düşük
15,5533
18:05880,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,49
|Açılış
|: 880,66
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,42
|22.896.718
|% 42,00
|
|TTKOM
|9,68
|305.546.027
|% 0,00
|
|OZKGY
|7,66
|46.262.595
|% 0,00
|
|ORGE
|6,39
|8.814.083
|% 0,00
|
|POLHO
|2,63
|9.041.540
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,68
|305.546.027
|% 0,00
|
|OZKGY
|7,66
|46.262.595
|% 0,00
|
|ORGE
|6,39
|8.814.083
|% 0,00
|
|POLHO
|2,63
|9.041.540
|% 0,00
|
|ULAS
|2,99
|1.274.070
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 0,00
|
|THYAO
|25,94
|3.532.525.765
|% 0,00
|
|EREGL
|35,34
|3.515.778.363
|% 0,00
|
|ASELS
|23,82
|2.135.633.482
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,66
|803.716.280
|% 0,00
|
|PETKM
|7,90
|1.340.537.770
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,65
|362.334.309
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1401
|14,1418
|% 0,20
|
|Euro
|15,5996
|15,6212
|% -0,15
|
|Sterlin
|18,8208
|18,9152
|% 0,27
|
|Frank
|15,3366
|15,4290
|% 0,23
|
|Riyal
|3,7605
|3,7793
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-2,34
|
|Altın Gr.
|880
|881
|1,38
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,09
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TSGYO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 3 artarak (% 1.96 ) 1, 835
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KOZAL, KOZAA, PKENT, EDIP, ISKUR, IPEKE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASCM, AKFGY