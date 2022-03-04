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***KLSYN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

04.03.2022 09:03
***KLSYN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***KLSYN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş., KLSYN.E işlem koduyla 04/03/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 1,45 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007143


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 1,42 22.896.718 % 42,00  
TTKOM 9,68 305.546.027 % 0,00  
OZKGY 7,66 46.262.595 % 0,00  
ORGE 6,39 8.814.083 % 0,00  
POLHO 2,63 9.041.540 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,1401 14,1418 % 0,20  
Euro 15,5996 15,6212 % -0,15  
Sterlin 18,8208 18,9152 % 0,27  
Frank 15,3366 15,4290 % 0,23  
Riyal 3,7605 3,7793 % 0,27  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.935 -2,34  
Altın Gr. 880 881 1,38  
Cumhuriyet 5.812 5.900 -4,00  
Tam 5.792 5.938 12,04  
Yarım 2.799 2.873 5,82  
Çeyrek 1.404 1.436 2,91  
Gümüş.Ons 25,04 25,09 -0,13  
Gümüş Gr. 11,42 11,43 -0,00  
B. Petrol 111 111 0,66  
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