***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:32
***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLSYN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLSYN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101048
BIST
13:494.710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -18,94
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
13:4918,7844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:4920,2271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0369
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:491.137,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,88
|Açılış
|: 1.137,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:49
|SDTTR
|62,30
|11.832.016
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.649.786
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.388.848
|% 9,96
|
|KRDMA
|17,05
|333.908.483
|% 7,91
|
|DOGUB
|12,05
|37.692.646
|% 7,11
|
|VKING
|27,00
|1.222.425
|% -9,94
|
|POLTK
|1.570,20
|60.053.784
|% -9,63
|
|MRGYO
|4,70
|13.338.805
|% -9,62
|
|NIBAS
|14,20
|26.477.320
|% -9,55
|
|EPLAS
|31,60
|6.863.253
|% -9,51
|
|THYAO
|128,40
|7.497.446.979
|% 2,47
|
|KRDMD
|17,59
|4.841.310.569
|% 2,33
|
|ASELS
|52,95
|3.471.430.611
|% 0,28
|
|EREGL
|37,12
|3.193.645.331
|% 0,76
|
|KOZAL
|511,90
|2.703.168.728
|% -1,33
|
|EKGYO
|7,98
|2.325.533.156
|% -1,24
|
|KRDMD
|17,59
|4.841.310.569
|% 2,33
|
|YKBNK
|8,50
|1.963.465.937
|% -1,05
|
|AKBNK
|15,76
|1.913.616.235
|% -2,11
|
|PETKM
|16,29
|1.988.958.456
|% -2,28
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7812
|18,7844
|% 0,05
|
|Euro
|20,2199
|20,2271
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,7973
|22,9116
|% 0,28
|
|Frank
|20,0753
|20,1962
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,05
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,88
|
|Cumhuriyet
|7.641
|7.756
|3,00
|
|Tam
|7.686
|7.731
|-2,00
|
|Yarım
|3.742
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.891
|0,00
|