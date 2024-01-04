***KLSYN* *DMRGD* *AKSEN* *KONKA* *LIDER* *MAGEN* *MARTI* *IZFAS* *DURDO* *ARCLK* *SEKFK* *NTHOL* *SAYAS* *FORMT* *DGATE* *OZGYO* *DGNMO* *IZMDC* *INVES*
04.01.2024 19:00
***KLSYN******DMRGD******AKSEN******KONKA******LIDER******MAGEN******MARTI******IZFAS******DURDO******ARCLK******SEKFK******NTHOL******SAYAS******FORMT******DGATE******OZGYO******DGNMO******IZMDC******INVES******KIMMR******RNPOL******MRGYO******KTLEV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )
İlgili Şirketler [AKSEN, ARCLK, DGATE, DGNMO, DMRGD, DURDO, FORMT, INVES, IZFAS, IZMDC, KIMMR, KLSYN, KONKA, KTLEV, LIDER, MAGEN, MARTI, MRGYO, NTHOL, OZGYO, RNPOL, SAYAS, SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BIST Pay Endeksleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti kapsamında Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce BIST Geri Alım Endeksi kapsamında 2024 yılı Ocak ayı için (08/01/2024-06/02/2024) ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232723
BIST