***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2022 13:27
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
-Kendi isteğiyle 20.04.2022 tarihli dilekçesi ile Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasını talep eden Sayın Neslihan Albayrak'ın istifasının kabulüne ve Genel Müdür Yardımcılığı görevinin devamına
-İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerini taşıyan ve ekte bağımsızlık beyanı, özgeçmişi yer alan Sayın Seyfettin Gürbüz'ün, kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Neslihan Albayrak'tan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak ve 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla atanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022279
BIST
14:072.516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,20
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
14:0714,6718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0217
|Açılış
|: 14,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
14:0715,9149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0989
|Açılış
|: 15,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
14:07921,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,98
|Açılış
|: 921,49
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,11
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler14:05
|DAGHL
|21,20
|9.476.619
|% 9,90
|
|OYYAT
|65,40
|39.896.801
|% 7,57
|
|AYEN
|16,98
|19.879.157
|% 6,99
|
|NATEN
|67,35
|131.643.947
|% 6,82
|
|MANAS
|26,54
|58.694.681
|% 6,59
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,28
|26.059.957
|% -4,88
|
|PEGYO
|1,39
|35.142.340
|% -4,79
|
|THYAO
|38,76
|2.853.848.148
|% 0,00
|
|GARAN
|14,17
|1.194.096.597
|% -0,07
|
|PETKM
|10,46
|1.045.705.963
|% 1,75
|
|TUPRS
|253,30
|1.032.290.934
|% -0,98
|
|KRDMD
|16,32
|955.752.872
|% -0,49
|
|ODAS
|2,56
|794.639.404
|% 1,19
|
|YKBNK
|5,24
|907.641.273
|% 0,38
|
|TSKB
|2,03
|331.377.959
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,89
|415.197.692
|% -0,34
|
|ZOREN
|2,25
|300.275.745
|% 3,21
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6677
|14,6694
|% 0,13
|
|Euro
|15,9093
|15,9161
|% 0,63
|
|Sterlin
|19,0950
|19,1908
|% 0,58
|
|Frank
|15,4188
|15,5117
|% 0,64
|
|Riyal
|3,8994
|3,9189
|% 0,12
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|4,24
|
|Altın Gr.
|921
|921
|2,37
|
|Cumhuriyet
|6.105
|6.197
|-45,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|-38,16
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|-18,46
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|-9,22
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,86
|