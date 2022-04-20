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***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.04.2022 13:27
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

-Kendi isteğiyle 20.04.2022 tarihli dilekçesi ile Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasını talep eden Sayın Neslihan Albayrak'ın istifasının kabulüne ve Genel Müdür Yardımcılığı görevinin devamına
 
-İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerini taşıyan ve ekte bağımsızlık beyanı, özgeçmişi yer alan Sayın Seyfettin Gürbüz'ün, kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Neslihan Albayrak'tan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak ve 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla atanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022279


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