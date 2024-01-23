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***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.01.2024 13:52
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Barbaros Mah. Malkara Cad. No:129 Süleymanpaşa/Tekirdağ





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242183


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BIST USD EURO ALTIN
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Açılış :  8.101  
Önceki Kapanış :  8.010  
En Düşük
8.016 En Yüksek
8.146
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BYDNR 28,82 125.203.952 % 10,00  
SELGD 23,76 47.453.006 % 10,00  
AVTUR 9,90 13.770.566 % 10,00  
GLBMD 43,16 62.152.600 % 9,99  
METUR 7,82 12.413.990 % 9,99  
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15:42 Alış Satış %  
Dolar 30,2796 30,2841 % 0,09  
Euro 32,9248 32,9359 % -0,09  
Sterlin 38,3515 38,5438 % 0,04  
Frank 34,6812 34,8901 % -0,01  
Riyal 8,0535 8,0939 % 0,13  
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15:42 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,30 22,32 % 0,66  
Platin 902,31 903,45 % 0,66  
Paladyum 931,56 936,05 % 0,66  
Brent Pet. 79,48 79,48 % 0,66  
Altın Ons 2.026,17 2.026,48 % 0,66  
Seans Raporu 15:42
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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