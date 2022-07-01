***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıQATAR ARMED FORCES /Al Mana GalleriaVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/07/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıHerhangi Bir Önemli Koşul Bulunmamaktadır.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve karlılığa olumlu etki yapması beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz, Uluslararası genişleme hedeflerinin önemli bir kolu olan Körfez ülkelerinden Katar'da, yaklaşık 10 yıldır çalıştığı Doha merkezli Katar'ın en önde gelen Mimarlık şirketlerinden biri olan Al Mana Galleria ile askeri istihbarat üssü projesi olan Qatar Army Signal Corps.(Katar Silahlı Kuvvetleri Muharebe Birliği) adlı proje için sözleşme imzalamıştır.*1.810.000 Dolar kontrat büyüklüğü olan mobilya tasarım projemizin süresi 246 gün olup, üretimin 2023 Şubat ayında tamamlanması planlanmaktadır.*Projenin avans ödemesi olarak ise 900.000 USD önümüzdeki günlerde alınacaktır*Bölgesel olarak son 3 yıldır hızlanan savunma sanayi projeleri açısından, Al Mana Galleria işbirliği ile beraber başlanan bu projenin savunma sektöründe büyümemizde önemli bir referans olması beklenmektedir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza Saygı ile Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040880BIST