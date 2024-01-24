***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
24.01.2024 17:29
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yurtiçi Yerleşik Müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
24/01/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Herhangi Önemli Bir Koşul Söz Konusu Değildir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Etkisi Olacaktır.
Açıklamalar
Şirketimiz ile yurtiçi yerleşik bir müşteri arasında mobilya ihtiyaçlarını karşılamak üzere 24.01.2024 tarihinde 114.545.455 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır.
- Mobilya sevkiyatının 30.05.2024 tarihinde teslim edilmesi planlamaktadır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242579
BIST