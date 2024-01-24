***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıYurtiçi Yerleşik MüşteriVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih24/01/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıHerhangi Önemli Bir Koşul Söz Konusu Değildir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumlu Etkisi Olacaktır.AçıklamalarŞirketimiz ile yurtiçi yerleşik bir müşteri arasında mobilya ihtiyaçlarını karşılamak üzere 24.01.2024 tarihinde 114.545.455 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır.- Mobilya sevkiyatının 30.05.2024 tarihinde teslim edilmesi planlamaktadır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242579BIST