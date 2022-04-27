***KMPUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***KMPUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [KMPUR]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarKimteks Poliüretan payları, 28/04/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik ve BIST Kocaeli endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 121.550.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %27 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiKIMTEKS POLIURETAN XUTUM 28/04/2022KIMTEKS POLIURETAN XTUMY 28/04/2022KIMTEKS POLIURETAN XYLDZ 28/04/2022KIMTEKS POLIURETAN XHARZ 28/04/2022KIMTEKS POLIURETAN XUSIN 28/04/2022KIMTEKS POLIURETAN XKMYA 28/04/2022KIMTEKS POLIURETAN XSKOC 28/04/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024281BIST