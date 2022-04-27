***KMPUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
27.04.2022 16:37
***KMPUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [KMPUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Kimteks Poliüretan payları, 28/04/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik ve BIST Kocaeli endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 121.550.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %27 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
KIMTEKS POLIURETAN XUTUM 28/04/2022
KIMTEKS POLIURETAN XTUMY 28/04/2022
KIMTEKS POLIURETAN XYLDZ 28/04/2022
KIMTEKS POLIURETAN XHARZ 28/04/2022
KIMTEKS POLIURETAN XUSIN 28/04/2022
KIMTEKS POLIURETAN XKMYA 28/04/2022
KIMTEKS POLIURETAN XSKOC 28/04/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024281
BIST
17:082.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 29,43
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
17:0814,8306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0320
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
17:0815,6522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0944
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6253
17:08900,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,13
|Açılış
|: 899,30
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler17:06
|UFUK
|25,96
|1.458.770
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|55.042.930
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.930.178
|% 9,96
|
|ETILR
|8,84
|10.352.635
|% 9,95
|
|KAPLM
|71,35
|28.168.315
|% 9,94
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.569.707
|% -9,89
|
|SILVR
|7,65
|38.623.396
|% -9,79
|
|ALBRK
|1,30
|81.425.836
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,29
|68.391.441
|% -6,90
|
|THYAO
|39,94
|4.523.094.276
|% 2,15
|
|KRDMD
|15,28
|2.515.940.634
|% 4,30
|
|EREGL
|34,16
|2.015.274.102
|% 3,26
|
|SISE
|17,84
|1.968.597.382
|% 1,31
|
|YKBNK
|4,99
|1.518.790.168
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,66
|1.015.289.724
|% 2,31
|
|YKBNK
|4,99
|1.518.790.168
|% 1,01
|
|ODAS
|2,48
|649.592.963
|% 4,64
|
|KRDMD
|15,28
|2.515.940.634
|% 4,30
|
|AKBNK
|9,16
|1.323.832.308
|% 1,44
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8279
|14,8345
|% 0,24
|
|Euro
|15,6345
|15,6469
|% -0,63
|
|Sterlin
|18,5690
|18,6621
|% 0,11
|
|Frank
|15,2435
|15,3353
|% -0,43
|
|Riyal
|3,9422
|3,9620
|% 0,25
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-16,99
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-5,49
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,92
|