***KMPUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2022 12:32
***KMPUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KMPUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065644
BIST
14:373.263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,86
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.242
14:3718,5396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0911
|Açılış
|: 18,6580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
14:3717,7727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0828
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8130
En Düşük
17,6326
14:37968,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,86
|Açılış
|: 968,78
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
971,97
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler14:37
|ALKIM
|34,76
|124.780.362
|% 10,00
|
|KUYAS
|8,80
|61.488.147
|% 10,00
|
|RODRG
|42,94
|11.965.828
|% 9,99
|
|ARASE
|134,00
|78.866.530
|% 9,93
|
|ORMA
|37,90
|944.928
|% 9,54
|
|ZOREN
|3,45
|507.561.200
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.033.317
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|25.505.914
|% -9,89
|
|SKBNK
|1,86
|456.909.343
|% -9,71
|
|EGSER
|29,74
|77.165.712
|% -7,06
|
|THYAO
|70,10
|1.669.502.102
|% -1,27
|
|SASA
|68,75
|1.666.962.979
|% -0,36
|
|YKBNK
|7,36
|1.545.592.140
|% 1,66
|
|AKBNK
|11,82
|1.387.832.784
|% 0,00
|
|GARAN
|20,00
|1.351.784.519
|% 1,94
|
|EKGYO
|3,97
|1.012.134.465
|% -0,25
|
|SKBNK
|1,86
|456.909.343
|% -9,71
|
|YKBNK
|7,36
|1.545.592.140
|% 1,66
|
|TSKB
|2,41
|405.184.797
|% -4,74
|
|ZOREN
|3,45
|507.561.200
|% -9,92
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5339
|18,5396
|% 0,49
|
|Euro
|17,7452
|17,7727
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,5071
|19,6049
|% -1,14
|
|Frank
|18,6578
|18,7702
|% 0,79
|
|Riyal
|4,9095
|4,9341
|% 0,46
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.624
|-5,28
|
|Altın Gr.
|969
|969
|2,86
|
|Cumhuriyet
|6.549
|6.648
|-24,00
|
|Tam
|6.579
|6.652
|-24,00
|
|Yarım
|3.201
|3.252
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.626
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,14
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,83
|-0,08
|
|B. Petrol
|85,08
|85,08
|0,21
|
Seans Raporu
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