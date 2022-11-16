***KMPUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 15:03
***KMPUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KMPUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080306
BIST
14:514.741
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 83,92
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.677
14:5118,6145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
14:5119,4032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1318
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
14:511.067,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.067,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler14:51
|BURVA
|44,44
|28.395.992
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|221.852.362
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|83.466.605
|% 9,99
|
|FONET
|16,18
|106.401.468
|% 9,99
|
|YEOTK
|109,20
|157.550.492
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|136.132.677
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|350.036.398
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|20.658.032
|% -9,95
|
|YKBNK
|11,42
|5.896.986.227
|% 5,84
|
|THYAO
|106,40
|5.731.634.552
|% -2,39
|
|ISCTR
|10,32
|5.035.621.560
|% 6,06
|
|AKBNK
|17,23
|4.516.408.114
|% 6,42
|
|EREGL
|37,68
|4.148.589.952
|% 0,21
|
|YKBNK
|11,42
|5.896.986.227
|% 5,84
|
|ISCTR
|10,32
|5.035.621.560
|% 6,06
|
|SKBNK
|2,43
|1.092.081.674
|% 3,85
|
|TSKB
|3,43
|1.359.290.566
|% 5,21
|
|EKGYO
|5,64
|2.080.667.852
|% 1,44
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6128
|18,6145
|% 0,07
|
|Euro
|19,3963
|19,4032
|% 0,68
|
|Sterlin
|22,0767
|22,1875
|% 0,35
|
|Frank
|19,7111
|19,8299
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% 0,07
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|5,76
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|2,65
|
|Cumhuriyet
|7.107
|7.215
|22,00
|
|Tam
|7.077
|7.190
|-5,00
|
|Yarım
|3.437
|3.515
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.718
|1.757
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,12
|0,21
|
|B. Petrol
|94,13
|94,13
|0,27
|
Seans Raporu
14:51
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15:05TSKB
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15:02XU100
Endeks 4, 736 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 89, 310.00 milyon TL de
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15:02MTRKS
Yüzde 7.90 oranında artışla 38.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 992, 202 adet işlem