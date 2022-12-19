***KMPUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.12.2022 14:01
***KMPUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KMPUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088401
BIST
15:395.378
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 164,18
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.380
En Düşük
5.268
15:3918,6556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
15:3919,8116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0462
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
15:391.076,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.076,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler15:39
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.091.338.403
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|DOHOL
|10,02
|2.026.185.688
|% 9,99
|
|PLTUR
|13,32
|2.668.755
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|20.992.284
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|6.988.312
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|56.905.135
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|EUREN
|12,97
|765.338.889
|% -9,49
|
|YKBNK
|12,76
|10.134.757.481
|% 8,60
|
|PETKM
|19,82
|7.309.715.659
|% 3,34
|
|THYAO
|143,70
|4.955.438.365
|% 3,16
|
|ISCTR
|13,58
|4.839.857.912
|% 9,25
|
|AKBNK
|20,50
|4.686.402.288
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,76
|10.134.757.481
|% 8,60
|
|EKGYO
|8,37
|3.363.027.013
|% 1,82
|
|PETKM
|19,82
|7.309.715.659
|% 3,34
|
|ISCTR
|13,58
|4.839.857.912
|% 9,25
|
|ALBRK
|3,82
|1.186.728.112
|% 9,46
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6503
|18,6556
|% 0,02
|
|Euro
|19,7949
|19,8116
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6490
|22,7626
|% 0,15
|
|Frank
|19,9328
|20,0529
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% -0,03
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|2,39
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|1,26
|
|Cumhuriyet
|7.221
|7.330
|5,00
|
|Tam
|7.257
|7.305
|47,00
|
|Yarım
|3.515
|3.571
|23,00
|
|Çeyrek
|1.763
|1.785
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,86
|79,86
|0,82
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:54GSRAY
Yüzde 7.31 oranında artışla 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 687, 206 adet işlem
-
15:53GSRAY
Yüzde 7.43 oranında artışla 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 571, 966 adet işlem
-
15:52CUSAN
Yüzde 9.94 oranında artışla 23.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 569 adet işlem
-
15:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 162, 3 artarak (% 3.56 ) 4, 719
-
15:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PLTUR, SKBNK, GARAN, HALKB, SANEL, VAKBN, OTTO, CUSAN