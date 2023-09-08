***KMPUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2023 15:55
***KMPUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KMPUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193197
BIST
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17:168.343
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 5,74
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.296
En Yüksek
8.398
17:1626,8505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0489
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
17:1628,8220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1085
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
17:161.665,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,45
|Açılış
|: 1.665,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,92
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler17:14
|TMSN
|111,10
|489.051.602
|% 10,00
|
|GRSEL
|55,00
|157.126.231
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|148.046.325
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|35.298.457
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|TUKAS
|11,75
|1.513.186.359
|% -9,96
|
|BRYAT
|2.335,90
|452.360.539
|% -7,66
|
|ENERY
|208,40
|6.809.155.935
|% 0,92
|
|THYAO
|245,30
|5.652.224.374
|% 0,29
|
|KOZAL
|31,00
|4.771.239.053
|% 2,11
|
|ASELS
|43,34
|4.748.015.784
|% 3,19
|
|ISCTR
|24,84
|4.509.971.899
|% 1,14
|
|ZOREN
|5,10
|2.431.988.253
|% 4,94
|
|SKBNK
|5,52
|1.487.736.718
|% 9,96
|
|EKGYO
|9,51
|2.522.043.117
|% -0,94
|
|GSDHO
|4,88
|1.237.873.770
|% 3,39
|
|YKBNK
|17,32
|3.212.453.284
|% 0,46
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8456
|26,8517
|% 0,19
|
|Euro
|28,8149
|28,8311
|% 0,41
|
|Sterlin
|33,4909
|33,6588
|% 0,46
|
|Frank
|30,0442
|30,2251
|% 0,44
|
|Riyal
|7,1368
|7,1726
|% 0,15
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,01
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|7,25
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.060
|11.156
|47,00
|
|Yarım
|5.547
|5.599
|23,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.800
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,87
|0,06
|
|B. Petrol
|90,19
|90,19
|0,27
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
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17:29FZLGY
Yüzde 9.75 oranında artışla 21.38 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 826, 550 adet işlem
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17:27XU100
Endeks 8, 350 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 114, 260.00 milyon TL de
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17:27USAK
Yüzde 7.69 oranında artışla 9.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 258, 052 adet işlem
-
17:26TOASO
Yüzde 6.00 oranında artışla 286.20 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 648, 330 adet işlem
-
17:24IPEKE
Yüzde 4.32 oranında artışla 51.95 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 484, 771 adet işlem