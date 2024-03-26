***KMPUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2024 15:12
***KMPUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KMPUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262538
BIST
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17:348.764
En Düşük
|Değişim
|: -2,94%
|| -265,56
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.763
En Yüksek
9.049
17:3432,1977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0911
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
17:3434,9413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0587
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
17:342.256,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 12,15
|Açılış
|: 2.256,01
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler17:34
|IZMDC
|6,71
|243.554.154
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|28.094.712
|% 10,00
|
|DOBUR
|194,00
|55.361.593
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|88.043.025
|% 9,98
|
|PKART
|90,90
|79.288.586
|% 9,98
|
|MAKIM
|23,58
|22.510.878
|% -53,72
|
|KONYA
|10.117,50
|676.506.040
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,71
|635.085.305
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|10.432.508
|% -9,99
|
|KIMMR
|10,37
|72.005.710
|% -9,98
|
|THYAO
|281,25
|6.843.613.820
|% -1,57
|
|ZOREN
|5,39
|4.839.582.846
|% -6,91
|
|AKBNK
|43,98
|4.583.777.200
|% -0,23
|
|EREGL
|42,02
|4.559.049.835
|% -2,19
|
|PETKM
|21,30
|4.545.407.832
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,39
|4.839.582.846
|% -6,91
|
|ISCTR
|11,17
|4.037.897.056
|% -2,10
|
|PETKM
|21,30
|4.545.407.832
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,35
|1.547.199.345
|% -3,81
|
|YKBNK
|26,54
|4.073.253.738
|% -2,14
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1912
|32,1977
|% 0,28
|
|Euro
|34,9299
|34,9413
|% 0,17
|
|Sterlin
|40,9100
|41,1150
|% -0,23
|
|Frank
|35,8930
|36,0729
|% -0,51
|
|Riyal
|8,6424
|8,6858
|% -0,11
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|902,88
|905,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,75
|1.001,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,86
|85,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.182,35
|2.182,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:34
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