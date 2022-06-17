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***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

17.06.2022 09:03
***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KMPUR

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yuda Leon Mizrahi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037832


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PNLSN 12,47 13.780.924 % 0,00  
KLSYN 1,98 9.115.080 % 0,00  
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Altın Gr. 1.027 1.027 -5,74  
Cumhuriyet 6.762 6.864 24,00  
Tam 6.797 6.912 -54,00  
Yarım 3.337 3.381 -26,00  
Çeyrek 1.671 1.690 -13,00  
Gümüş.Ons 21,88 21,91 -0,05  
Gümüş Gr. 12,17 12,18 -0,04  
B. Petrol 119 119 -0,37  
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