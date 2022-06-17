***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.06.2022 09:03
***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KMPUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yuda Leon Mizrahi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037832
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.544
En Düşük
2.469
18:0517,3153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0170
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3273
En Düşük
17,2717
18:0518,2288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0464
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2939
En Düşük
18,1532
18:051.027,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,99
|Açılış
|: 1.027,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KMPUR
|32,34
|77.635.149
|% 4,00
|
|PSGYO
|9,32
|28.256.613
|% 0,00
|
|RNPOL
|12,60
|12.666.357
|% 0,00
|
|PNLSN
|12,47
|13.780.924
|% 0,00
|
|KLSYN
|1,98
|9.115.080
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,16
|30.126.544
|% 0,00
|
|AGHOL
|42,00
|118.792.423
|% 0,00
|
|AGESA
|20,80
|17.375.642
|% 0,00
|
|AFYON
|3,56
|31.835.264
|% 0,00
|
|AGYO
|3,47
|52.916.573
|% 0,00
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% 0,00
|
|SASA
|45,44
|3.237.929.436
|% 0,00
|
|EREGL
|29,20
|2.886.736.161
|% 0,00
|
|SISE
|21,06
|1.860.406.076
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,96
|1.344.319.725
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,65
|1.017.832.211
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,55
|551.752.845
|% 0,00
|
|ODAS
|3,02
|552.894.333
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,90
|685.494.688
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,71
|790.639.533
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2934
|17,3153
|% 0,10
|
|Euro
|18,1707
|18,2288
|% -0,25
|
|Sterlin
|21,2098
|21,3162
|% -0,45
|
|Frank
|17,7941
|17,9013
|% -0,18
|
|Riyal
|4,6023
|4,6254
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-10,23
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-5,74
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.797
|6.912
|-54,00
|
|Yarım
|3.337
|3.381
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.690
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,37
|