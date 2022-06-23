***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.06.2022 08:58
***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KMPUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yuda Leon Mizrahi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038823
BIST
10:122.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,91
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.582
En Düşük
2.571
10:1217,3632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3705
En Düşük
17,3014
10:1218,3063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0238
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3902
En Düşük
18,2942
10:121.023,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.023,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler10:10
|ATSYH
|45,10
|438.507
|% 10,00
|
|LIDFA
|13,34
|4.291.265
|% 9,98
|
|MAKIM
|13,77
|101.657.414
|% 6,99
|
|GESAN
|35,86
|32.702.889
|% 6,41
|
|SILVR
|21,36
|2.699.744
|% 5,85
|
|MZHLD
|99,00
|1.769.922
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|174.936
|% -9,98
|
|KRSTL
|7,15
|860.009
|% -9,84
|
|DOBUR
|40,00
|573.000
|% -8,05
|
|IHAAS
|26,16
|51.849
|% -7,69
|
|THYAO
|52,10
|262.985.714
|% 0,10
|
|EREGL
|28,06
|157.714.382
|% -0,50
|
|TKFEN
|22,88
|121.723.228
|% 4,57
|
|SASA
|45,30
|115.746.445
|% 0,44
|
|KRDMD
|12,79
|103.435.837
|% 0,71
|
|ODAS
|3,20
|101.992.980
|% 1,59
|
|YKBNK
|4,91
|83.213.906
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,65
|37.222.081
|% 0,38
|
|KARSN
|7,56
|81.906.389
|% 0,93
|
|DOHOL
|4,03
|34.013.200
|% 0,25
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3473
|17,3734
|% 0,19
|
|Euro
|18,2911
|18,3146
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,1728
|21,2790
|% -0,02
|
|Frank
|17,9877
|18,0961
|% 0,21
|
|Riyal
|4,6111
|4,6343
|% 0,19
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|0,04
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.793
|6.893
|-25,00
|
|Yarım
|3.335
|3.371
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.685
|-6,00
|