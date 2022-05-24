***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
24.05.2022 18:30
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 110.000.000 TL den 121.550.000 TL'ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25/1 (c) ve (ç) maddeleri kapsamında genel kurul kararı aranmaksızın tescil edilmesi gereken Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin hazırlanan tadil taslağı uygun görüşlerinin alınması amacıyla 11.05.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") yapılan başvuru, Kurul'un E-29833736-105.01.01.01.-21643 sayılı ve 20.05.2022 tarihli yazısı ile onaylanmış ve ilgili yazı Şirketimize bugün (24.05.2022) ulaşmıştır. Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilecektir. Ekte onaylı tadil metni yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032187
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|190.051.415
|% 10,00
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|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
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|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
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|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
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|NUGYO
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|273.627.300
|% -8,23
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|SELVA
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|33.748.625
|% -7,84
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|SUMAS
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|MNDRS
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|26.138.334
|% -6,40
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|1.342.406.477
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|732.655.874
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|6.507
|133,00
|
|Tam
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|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
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|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
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|Gümüş.Ons
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