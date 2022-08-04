***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 33.123.954 -144.442 33.123.954 0 12.485.043 39.598.481 80.395.943 275.458.979 275.458.979Transferler3.891.341 76.504.602 -80.395.943 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-29.241 18.041.897 88.527.008 106.539.664 106.539.664Kar Payları-50.000.000 -50.000.000 -50.000.000Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -173.683 51.165.851 16.376.384 66.103.083 88.527.008 331.998.643 331.998.643Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -86.089 55.292.710 16.376.384 66.103.083 316.423.046 564.109.134 2.543.383 566.652.517Transferler13.670.879 303.375.968 -316.423.046 623.801 -623.801 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)989.333 354.566.684 355.556.017 1.232.971 356.788.988Sermaye Arttırımı11.550.000 312.271.742 323.821.742 323.821.742Kar Payları-151.275.130 -151.275.130 -151.275.130Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler3.174.403 3.174.403Dönem Sonu Bakiyeler121.550.000 312.271.742 -86.089 55.292.710 989.333 30.047.263 218.203.921 354.566.684 1.092.835.564 6.326.956 1.099.162.520Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-239.984.563 9.174.190Dönem Karı (Zararı)354.566.684 88.527.008Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler59.834.359 67.416.639Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.842.320 6.357.278Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.545.416 2.908.787Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 1.581.544 3.085.603Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -36.128 -176.816Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.759.671 1.868.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.759.671 1.532.838Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 336.108Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler11 -5.557.111 -4.161.817Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler134.181.695 30.021.073Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.135.191 -6.049.746Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler144.316.886 36.070.819Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler989.333 4.477.555Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-83.035.307 -230.706Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 -90.254.754 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7.219.447 -230.706Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 -18.811Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 1.108.342 29.347.889Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.153.555İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-567.179.466 -138.043.883Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-567.242.409 -278.306.409Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.021.817 4.727.353Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-297.484.624 -70.694.725Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler311.066.379 196.638.467Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.496.995 9.591.431İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-152.778.423 17.899.764Alınan Faiz10.135.191 6.049.746Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-30.134.539 -134.539Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -67.206.792 -14.640.781YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-640.825.344 36.588.481Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-13.896.080 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 3.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.420 71.924Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6-7 -90.103.284 -12.694.109Türev Araçlardan Nakit Girişleri31.337.870 46.210.666Türev Araçlardan Nakit Çıkışları15 -568.171.270 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI693.832.018 -18.335.324Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri323.821.742 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 323.821.742 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15 7.019.276.699 604.425.102Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -6.376.501.809 -538.668.132Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-903.675 -699.766Ödenen Temettüler-151.275.130 -50.000.000Ödenen Faiz-120.585.809 -33.392.528YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-186.977.889 27.427.347NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-186.977.889 27.427.347DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 522.234.256 281.177.515DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 335.256.367 308.604.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 335.256.367 522.234.256Finansal Yatırımlar15 658.426.024 31.337.870Ticari Alacaklar4 1.636.034.181 1.065.391.205İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 5.998.179 5.094.156İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.630.036.002 1.060.297.049Diğer Alacaklar3.522.932 6.817.745İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 2.165.411 3.895.777İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.357.521 2.921.968Türev Araçlar15 117.044 3.749.135Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar117.044 3.749.135Stoklar5 657.706.488 360.185.736Peşin Ödenmiş Giderler15.975.468 37.015.421İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15.975.468 37.015.421Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar79.915.052 44.521.722İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar79.915.052 44.521.722ARA TOPLAM3.386.953.556 2.071.253.090TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.386.953.556 2.071.253.090DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar15 228.300 228.300Ticari Alacaklar4 575.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar575.000 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Maddi Duran Varlıklar6 208.004.141 108.016.454Kullanım Hakkı Varlıkları3.323.007 2.780.727Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 22.261.386 26.010.293Peşin Ödenmiş Giderler20.581 64.908İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20.581 64.908TOPLAM DURAN VARLIKLAR234.412.415 137.100.682TOPLAM VARLIKLAR3.621.365.971 2.208.353.772KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.700.512.798 1.034.138.932İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.700.512.798 1.034.138.932Banka Kredileri15 1.699.405.058 1.033.274.121Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.107.740 864.811Ticari Borçlar4 751.275.325 439.755.402İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 0 971.339İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar751.275.325 438.784.063Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.039.363 2.091.462Diğer Borçlar249.043 165.252İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar249.043 165.252Türev Araçlar15 9.312.386 5.725.030Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27.118.336 49.522.634İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 27.118.336 49.522.634Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 2.805.087 64.011.163Kısa Vadeli Karşılıklar2.140.764 31.225.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.140.764 31.225.682Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.114.338 3.469.860ARA TOPLAM2.511.567.440 1.630.105.417TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.511.567.440 1.630.105.417UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.882.772 2.490.818İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.882.772 2.490.818Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.882.772 2.490.818Ticari Borçlar4 927.064 1.380.608İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar927.064 1.380.608Uzun Vadeli Karşılıklar5.315.574 3.605.524Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.315.574 3.605.524Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13 1.510.601 4.118.888TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.636.011 11.595.838TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.522.203.451 1.641.701.255ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.092.835.564 564.109.134Ödenmiş Sermaye9 121.550.000 110.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)312.271.742 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)55.206.621 55.206.621Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)55.206.621 55.206.621Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-86.089 -86.089Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)55.292.710 55.292.710Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)989.333 0Yabancı Para Çevrim Farkları989.333 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30.047.263 16.376.384Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları218.203.921 66.103.083Net Dönem Karı veya Zararı354.566.684 316.423.046Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.326.956 2.543.383TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.099.162.520 566.652.517TOPLAM KAYNAKLAR3.621.365.971 2.208.353.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 2.187.817.342 969.999.330 1.206.752.701 535.496.598Satışların Maliyeti10 -1.809.452.000 -801.650.977 -989.295.317 -434.634.624TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)378.365.342 168.348.353 217.457.384 100.861.974FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)168.348.353 217.457.384 100.861.974Genel Yönetim Giderleri-21.793.077 -14.010.021 -14.772.981 -9.313.883Pazarlama Giderleri-54.194.866 -19.835.449 -32.536.979 -10.892.297Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 313.114.456 135.201.487 185.954.149 50.550.695Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -207.555.715 -104.402.095 -126.078.009 -30.223.341ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)407.936.140 165.302.275 230.023.564 100.983.148Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler93.288.743 3.153.555 48.649.121 3.153.555Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 18.811 0 135.777FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)501.224.883 168.474.641 278.672.685 104.272.480Finansman Giderleri12 -144.316.886 -50.599.744 -80.595.889 -30.757.677SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)356.907.997 117.874.897 198.076.796 73.514.803Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.108.342 -29.347.889 -17.102.789 -20.212.956Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -3.716.629 -29.326.159 -7.290.808 -19.952.934Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 2.608.287 -21.730 -9.811.981 -260.022SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)355.799.655 88.527.008 180.974.007 53.301.847DÖNEM KARI (ZARARI)355.799.655 88.527.008 180.974.007 53.301.847Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.232.971 0 756.512 0Ana Ortaklık Payları354.566.684 88.527.008 180.217.495 53.301.847Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 3,10400000 1,63800000 0,80500000 0,48500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 18.012.656 0 18.012.656Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 20.466.614 0 20.466.614Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -36.551 0 -36.551Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -2.417.407 0 -2.417.407Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 -2.417.407 0 -2.417.407Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar989.333 0 624.523 0Yabancı Para Çevrim Farkları989.333 0 624.523 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)989.333 18.012.656 624.523 18.012.656TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)356.788.988 106.539.664 181.598.530 71.314.503Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.232.971 0 756.512 0Ana Ortaklık Payları355.556.017 106.539.664 180.842.018 71.314.503http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051682BIST