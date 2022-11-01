***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2022 18:56
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -144.442 33.123.954 12.485.043 39.598.481 80.395.943 275.458.979 275.458.979
Transferler
3.891.341 76.504.602 -80.395.943 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.241 18.041.897 100.359.777 118.372.433 118.372.433
Kar Payları
-50.000.000 -50.000.000 -50.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -173.683 51.165.851 16.376.384 66.103.083 100.359.777 343.831.412 343.831.412
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -86.089 55.292.710 16.376.384 66.103.083 316.423.046 564.109.134 2.543.383 566.652.517
Transferler
13.670.879 303.375.968 -316.423.046 623.801 -623.801 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.815.508 531.209.640 533.025.148 1.062.613 534.087.761
Sermaye Arttırımı
11.550.000 312.271.742 323.821.742 323.821.742
Kar Payları
-151.275.130 -151.275.130 -151.275.130
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3.328.844 3.328.844
Dönem Sonu Bakiyeler
121.550.000 312.271.742 -86.089 55.292.710 1.815.508 30.047.263 218.203.921 531.209.640 1.270.304.695 6.311.039 1.276.615.734
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-170.811.054 -176.944.093
Dönem Karı (Zararı)
531.209.640 100.359.777
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.887.005 114.165.980
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.128.366 9.828.308
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.401.065 5.750.522
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 2.751.508 5.927.338
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -350.443 -176.816
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.811.135 1.911.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.811.135 1.618.136
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
293.604
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
213.643.384 57.543.239
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -21.222.234 -6.870.376
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
255.904.264 71.655.619
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
11 -21.038.646 -7.242.004
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.199.988 14.034.925
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-94.193.599 1.423.354
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -113.283.232 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19.089.633 1.423.354
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -359.535
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-359.535
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -37.368.994 27.186.982
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.153.555
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-98.734.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-616.852.069 -359.593.461
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-607.354.220 -392.322.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-607.354.220 -392.322.289
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.592.210 -9.726.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.592.210 -9.726.813
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki i Düzeltmeler
-179.479.285 -97.599.202
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
162.794.275 145.217.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
162.794.275 145.217.400
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.779.371 -5.162.557
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.779.371 -5.162.557
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-82.755.424 -145.067.704
Alınan Faiz
21.222.234 6.870.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-30.054.038 -5.853.741
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-79.223.826 -32.893.024
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-680.707.733 8.165.495
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-13.896.080 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 3.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
696.414 71.924
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
696.414 71.924
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6-7 -167.934.080 -21.546.861
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-167.934.080 -21.546.861
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
99.952.049 26.640.432
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
15 -629.646.197 0
Alınan Faiz
30.120.161 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
670.713.449 208.989.524
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
323.821.742 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 323.821.742 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 3.175.610.989 867.143.993
Kredilerden Nakit Girişleri
3.175.610.989 867.143.993
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -2.465.965.110 -542.715.523
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.465.965.110 -542.715.523
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.152.888 -1.173.591
Ödenen Temettüler
-151.275.130 -50.000.000
Ödenen Faiz
-210.326.154 -64.265.355
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-180.805.338 40.210.926
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-180.805.338 40.210.926
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 522.234.256 281.177.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 341.428.918 321.388.441
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 341.428.918 522.234.256
Finansal Yatırımlar
15 742.929.429 31.337.870
Ticari Alacaklar
4 1.690.851.168 1.065.391.205
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6.358.867 5.094.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.684.492.301 1.060.297.049
Diğer Alacaklar
2.864.594 6.817.745
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 2.077.740 3.895.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
786.854 2.921.968
Türev Araçlar
15 0 3.749.135
Stoklar
5 540.015.464 360.185.736
Peşin Ödenmiş Giderler
35.425.705 37.015.421
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 12.946.411 0
Diğer Dönen Varlıklar
64.721.707 44.521.722
ARA TOPLAM
3.431.183.396 2.071.253.090
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.431.183.396 2.071.253.090
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
15 228.300 228.300
Ticari Alacaklar
4 181.395 0
Maddi Duran Varlıklar
6 283.053.375 108.016.454
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.012.382 2.780.727
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 24.164.621 26.010.293
Peşin Ödenmiş Giderler
0 64.908
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 31.398.959 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
342.039.032 137.100.682
TOPLAM VARLIKLAR
3.773.222.428 2.208.353.772
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 1.788.892.150 1.034.138.932
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.788.892.150 1.034.138.932
Banka Kredileri
1.787.956.483 1.033.274.121
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
935.667 864.811
Ticari Borçlar
4 603.230.093 439.755.402
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 0 971.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
603.230.093 438.784.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.922.757 2.091.462
Diğer Borçlar
105.959 165.252
Türev Araçlar
15 21.065.528 5.725.030
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 66.161.738 49.522.634
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 412.127 64.011.163
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.684.564 31.225.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.684.564 31.225.682
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.866.243 3.469.860
ARA TOPLAM
2.487.341.159 1.630.105.417
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.487.341.159 1.630.105.417
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.661.604 2.490.818
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.661.604 2.490.818
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.661.604 2.490.818
Ticari Borçlar
4 700.192 1.380.608
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.903.739 3.605.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.903.739 3.605.524
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 0 4.118.888
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.265.535 11.595.838
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.496.606.694 1.641.701.255
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.270.304.695 564.109.134
Ödenmiş Sermaye
9 121.550.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
312.271.742 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
55.206.621 55.206.621
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
55.206.621 55.206.621
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
55.292.710 55.292.710
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-86.089 -86.089
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.815.508 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.815.508 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30.047.263 16.376.384
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
218.203.921 66.103.083
Net Dönem Karı veya Zararı
531.209.640 316.423.046
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.311.039 2.543.383
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.276.615.734 566.652.517
TOPLAM KAYNAKLAR
3.773.222.428 2.208.353.772
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 3.364.959.739 1.521.421.375 1.177.142.397 551.422.045
Satışların Maliyeti
10 -2.836.495.622 -1.294.668.891 -1.027.043.622 -493.017.914
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
528.464.117 226.752.484 150.098.775 58.404.131
BRÜT KAR (ZARAR)
528.464.117 226.752.484 150.098.775 58.404.131
Genel Yönetim Giderleri
-34.503.782 -19.152.751 -12.710.705 -5.142.730
Pazarlama Giderleri
-89.730.574 -31.650.620 -35.535.708 -11.815.171
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 422.244.365 172.309.747 109.129.909 37.108.260
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -291.775.821 -138.534.647 -84.220.106 -34.132.552
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
534.698.305 209.724.213 126.762.165 44.421.938
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
212.729.499 3.153.555 119.440.756 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 359.535 0 340.724
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
747.427.804 213.237.303 246.202.921 44.762.662
Finansman Gelirleri
23 3.379.719 0 3.379.719 0
Finansman Giderleri
12 -255.904.264 -85.690.544 -111.587.378 -35.090.800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
494.903.259 127.546.759 137.995.262 9.671.862
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
37.368.994 -27.186.982 38.477.336 2.160.907
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 1.851.147 -27.551.555 5.567.776 1.774.604
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 35.517.847 364.573 32.909.560 386.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
532.272.253 100.359.777 176.472.598 11.832.769
DÖNEM KARI (ZARARI)
532.272.253 100.359.777 176.472.598 11.832.769
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.062.613 0 -170.358 0
Ana Ortaklık Payları
531.209.640 100.359.777 176.642.956 11.832.769
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 4,55200000 0,91200000 1,45300000 0,10800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 18.012.656 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 20.466.614 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -36.551 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -2.417.407 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 -2.417.407 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.815.508 0 826.175 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
1.815.508 0 826.175 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.815.508 18.012.656 826.175 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
534.087.761 118.372.433 177.298.773 11.832.769
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.062.613 0 -170.358 0
Ana Ortaklık Payları
533.025.148 118.372.433 177.469.131 11.832.769
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076036
BIST