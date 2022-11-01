***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -144.442 33.123.954 12.485.043 39.598.481 80.395.943 275.458.979 275.458.979Transferler3.891.341 76.504.602 -80.395.943 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-29.241 18.041.897 100.359.777 118.372.433 118.372.433Kar Payları-50.000.000 -50.000.000 -50.000.000Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -173.683 51.165.851 16.376.384 66.103.083 100.359.777 343.831.412 343.831.412Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -86.089 55.292.710 16.376.384 66.103.083 316.423.046 564.109.134 2.543.383 566.652.517Transferler13.670.879 303.375.968 -316.423.046 623.801 -623.801 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.815.508 531.209.640 533.025.148 1.062.613 534.087.761Sermaye Arttırımı11.550.000 312.271.742 323.821.742 323.821.742Kar Payları-151.275.130 -151.275.130 -151.275.130Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler3.328.844 3.328.844Dönem Sonu Bakiyeler121.550.000 312.271.742 -86.089 55.292.710 1.815.508 30.047.263 218.203.921 531.209.640 1.270.304.695 6.311.039 1.276.615.734Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-170.811.054 -176.944.093Dönem Karı (Zararı)531.209.640 100.359.777Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.887.005 114.165.980Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12.128.366 9.828.308Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.401.065 5.750.522Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 2.751.508 5.927.338Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -350.443 -176.816Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.811.135 1.911.740Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.811.135 1.618.136Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler293.604Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler213.643.384 57.543.239Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler11 -21.222.234 -6.870.376Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler255.904.264 71.655.619Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri11 -21.038.646 -7.242.004Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.199.988 14.034.925Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-94.193.599 1.423.354Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 -113.283.232 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19.089.633 1.423.354Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 -359.535İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-359.535Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 -37.368.994 27.186.982Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.153.555Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-98.734.340İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-616.852.069 -359.593.461Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-607.354.220 -392.322.289İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-607.354.220 -392.322.289Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.592.210 -9.726.813İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.592.210 -9.726.813Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki i Düzeltmeler-179.479.285 -97.599.202Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler162.794.275 145.217.400İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)162.794.275 145.217.400Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.779.371 -5.162.557İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)21.779.371 -5.162.557İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-82.755.424 -145.067.704Alınan Faiz21.222.234 6.870.376Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-30.054.038 -5.853.741Vergi İadeleri (Ödemeleri)-79.223.826 -32.893.024YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-680.707.733 8.165.495Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-13.896.080 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 3.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri696.414 71.924Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri696.414 71.924Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6-7 -167.934.080 -21.546.861Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-167.934.080 -21.546.861Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri99.952.049 26.640.432Türev Araçlardan Nakit Çıkışları15 -629.646.197 0Alınan Faiz30.120.161 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI670.713.449 208.989.524Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri323.821.742 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 323.821.742 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15 3.175.610.989 867.143.993Kredilerden Nakit Girişleri3.175.610.989 867.143.993Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -2.465.965.110 -542.715.523Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.465.965.110 -542.715.523Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.152.888 -1.173.591Ödenen Temettüler-151.275.130 -50.000.000Ödenen Faiz-210.326.154 -64.265.355YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-180.805.338 40.210.926NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-180.805.338 40.210.926DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 522.234.256 281.177.515DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 341.428.918 321.388.441Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 341.428.918 522.234.256Finansal Yatırımlar15 742.929.429 31.337.870Ticari Alacaklar4 1.690.851.168 1.065.391.205İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6.358.867 5.094.156İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.684.492.301 1.060.297.049Diğer Alacaklar2.864.594 6.817.745İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 2.077.740 3.895.777İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar786.854 2.921.968Türev Araçlar15 0 3.749.135Stoklar5 540.015.464 360.185.736Peşin Ödenmiş Giderler35.425.705 37.015.421Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 12.946.411 0Diğer Dönen Varlıklar64.721.707 44.521.722ARA TOPLAM3.431.183.396 2.071.253.090TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.431.183.396 2.071.253.090DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar15 228.300 228.300Ticari Alacaklar4 181.395 0Maddi Duran Varlıklar6 283.053.375 108.016.454Kullanım Hakkı Varlıkları3.012.382 2.780.727Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 24.164.621 26.010.293Peşin Ödenmiş Giderler0 64.908Ertelenmiş Vergi Varlığı13 31.398.959 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR342.039.032 137.100.682TOPLAM VARLIKLAR3.773.222.428 2.208.353.772KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 1.788.892.150 1.034.138.932İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.788.892.150 1.034.138.932Banka Kredileri1.787.956.483 1.033.274.121Kiralama İşlemlerinden Borçlar935.667 864.811Ticari Borçlar4 603.230.093 439.755.402İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 0 971.339İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar603.230.093 438.784.063Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.922.757 2.091.462Diğer Borçlar105.959 165.252Türev Araçlar15 21.065.528 5.725.030Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 66.161.738 49.522.634Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 412.127 64.011.163Kısa Vadeli Karşılıklar2.684.564 31.225.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.684.564 31.225.682Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.866.243 3.469.860ARA TOPLAM2.487.341.159 1.630.105.417TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.487.341.159 1.630.105.417UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.661.604 2.490.818İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.661.604 2.490.818Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.661.604 2.490.818Ticari Borçlar4 700.192 1.380.608Uzun Vadeli Karşılıklar5.903.739 3.605.524Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.903.739 3.605.524Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13 0 4.118.888TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.265.535 11.595.838TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.496.606.694 1.641.701.255ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.270.304.695 564.109.134Ödenmiş Sermaye9 121.550.000 110.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)312.271.742 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)55.206.621 55.206.621Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)55.206.621 55.206.621Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)55.292.710 55.292.710Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-86.089 -86.089Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.815.508 0Yabancı Para Çevrim Farkları1.815.508 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30.047.263 16.376.384Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları218.203.921 66.103.083Net Dönem Karı veya Zararı531.209.640 316.423.046Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.311.039 2.543.383TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.276.615.734 566.652.517TOPLAM KAYNAKLAR3.773.222.428 2.208.353.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 3.364.959.739 1.521.421.375 1.177.142.397 551.422.045Satışların Maliyeti10 -2.836.495.622 -1.294.668.891 -1.027.043.622 -493.017.914TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)528.464.117 226.752.484 150.098.775 58.404.131BRÜT KAR (ZARAR)528.464.117 226.752.484 150.098.775 58.404.131Genel Yönetim Giderleri-34.503.782 -19.152.751 -12.710.705 -5.142.730Pazarlama Giderleri-89.730.574 -31.650.620 -35.535.708 -11.815.171Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 422.244.365 172.309.747 109.129.909 37.108.260Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -291.775.821 -138.534.647 -84.220.106 -34.132.552ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)534.698.305 209.724.213 126.762.165 44.421.938Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler212.729.499 3.153.555 119.440.756 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 359.535 0 340.724FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)747.427.804 213.237.303 246.202.921 44.762.662Finansman Gelirleri23 3.379.719 0 3.379.719 0Finansman Giderleri12 -255.904.264 -85.690.544 -111.587.378 -35.090.800SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)494.903.259 127.546.759 137.995.262 9.671.862Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri37.368.994 -27.186.982 38.477.336 2.160.907Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 1.851.147 -27.551.555 5.567.776 1.774.604Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 35.517.847 364.573 32.909.560 386.303SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)532.272.253 100.359.777 176.472.598 11.832.769DÖNEM KARI (ZARARI)532.272.253 100.359.777 176.472.598 11.832.769Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.062.613 0 -170.358 0Ana Ortaklık Payları531.209.640 100.359.777 176.642.956 11.832.769Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 4,55200000 0,91200000 1,45300000 0,10800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 18.012.656 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 20.466.614 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -36.551 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -2.417.407 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 -2.417.407 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.815.508 0 826.175 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları1.815.508 0 826.175 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.815.508 18.012.656 826.175 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)534.087.761 118.372.433 177.298.773 11.832.769Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.062.613 0 -170.358 0Ana Ortaklık Payları533.025.148 118.372.433 177.469.131 11.832.769http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076036BIST