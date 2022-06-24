***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge
24.06.2022 18:17
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )
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Türkçe
İç Yönerge
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2022-14.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.06.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında onaylanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.06.2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039217
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0516,7284
En Yüksek
|Değişim
|: -3,60%
|| -0,6241
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
16,4914
18:0517,6702
En Yüksek
|Değişim
|: -3,32%
|| -0,6077
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
17,3982
18:05970,72
En Yüksek
|Değişim
|: -4,44%
|| -45,09
|Açılış
|: 970,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
968,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.283.262
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.804.188
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.989.625
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.424.035
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.931.567
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.578.136
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.385.089
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|9.242.313
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.450.429.358
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.079.623.364
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.862.857.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.316.123.204
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.110.633.659
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|963.566.134
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|309.428.920
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.992.947
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6162
|16,6178
|% -4,23
|
|Euro
|17,4708
|17,6311
|% -3,54
|
|Sterlin
|20,4132
|20,5156
|% -3,66
|
|Frank
|17,3444
|17,4489
|% -3,39
|
|Riyal
|4,4340
|4,4563
|% -3,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,16
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-37,68
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.454
|6.682
|-180,00
|
|Yarım
|3.169
|3.268
|-88,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.634
|-44,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,16
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,34
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TURGG
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17:58
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17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
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