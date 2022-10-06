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***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.10.2022 18:22
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı için yetki verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.10.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 06 Ekim 2022 tarihinde (bugün) aldığı kararla, Şirketimizin borçlanma yapısını çeşitlendirmek amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca, Şirketimiz tarafından çeşitli tertip ve vadelerde toplamda azami 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) tutarına kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak veya tahsisli satılmak üzere tahvil ihraç edilmesine ve ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, Bu ihraca ilişkin, tertip, vade, faiz sağlanacak haklar, tahvilin tabi olduğu şartlar, itfa hükümleri dahil diğer tüm hüküm ve koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsislerin belirlenmesi, satışın tamamlanması dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi, ihraca ilişkin olarak ihraç işlemleri süresince SPK, MKK, ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bunlarda sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, bu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmesi ve bu kapsamda her türlü işlemi ifa etmesi amacıyla aşağıda isimleri sayılanlardan herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068469


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