***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.12.2023 18:22
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi Derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Şirketimizin uzun vadeli ulusal kurum kredi derecelendirme notunu "AA-"(tr), 2022'de "stabil" olarak belirlenen görünümü 2023'te "pozitif", kısa vadeli ulusal kurum kredi derecelendirme notunu "J1+"(tr) olarak derecelendirmiş, görünümü ise "stabil" olarak belirlemiştir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Şirketimizin uzun vadeli uluslararası yabancı para ve uzun vadeli uluslararası yerel para kurum kredi derecelendirme notunu "BB", görünümü ise Türkiye kredi derecelendirme görünümü ile uyumlu olacak şekilde "negatif" olarak belirlemiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229860
BIST
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18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -38,89
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.365
18:0529,4103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1378
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4103
En Düşük
29,0967
18:0532,6960
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,3562
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,7129
En Düşük
32,1313
18:051.964,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 26,83
|Açılış
|: 1.964,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.966,96
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4058
|29,4103
|% 0,47
|
|Euro
|32,6819
|32,6960
|% 1,10
|
|Sterlin
|37,4374
|37,6252
|% 1,28
|
|Frank
|34,4875
|34,6952
|% 1,43
|
|Riyal
|7,8121
|7,8512
|% 0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,36
|24,39
|% 0,66
|
|Platin
|987,24
|989,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.170,80
|1.177,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,52
|80,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,17
|2.077,51
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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