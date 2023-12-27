***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi Derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Şirketimizin uzun vadeli ulusal kurum kredi derecelendirme notunu "AA-"(tr), 2022'de "stabil" olarak belirlenen görünümü 2023'te "pozitif", kısa vadeli ulusal kurum kredi derecelendirme notunu "J1+"(tr) olarak derecelendirmiş, görünümü ise "stabil" olarak belirlemiştir.JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Şirketimizin uzun vadeli uluslararası yabancı para ve uzun vadeli uluslararası yerel para kurum kredi derecelendirme notunu "BB", görünümü ise Türkiye kredi derecelendirme görünümü ile uyumlu olacak şekilde "negatif" olarak belirlemiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229860BIST