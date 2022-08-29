***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüDüzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi- 12.188 m²Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26.08.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli16.454.137 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%13,54Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,45Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%7,91İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,76Alım Koşulları8.227.068,75TL peşin, kalanı 14 ay taksitİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih26.08.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriPotansiyel yatırım projelerinde değerlendirilmek ve devam eden Düzce yatırımımızın yanında yer alması nedeni ile yatırım verimliliği sağlamak amacıyla/ Olumlu olması beklenmektedir.Karşı TarafDüzce Gümüşova Organize Sanayi BölgesiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf değilVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi26/08/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarDüzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde inşaatı devam eden yeni fabrika binamızın yanında bulunan 12.188 m² büyüklüğündeki arsanın, 16.454.137 TL bedelle satın alınmasına ilişkin Arsa Tahsis Sözleşmesini imzalamıştır. Arsa tahsisine , Şirketimiz'in potansiyel yatırım projelerinde değerlendirilmek ve devam eden Düzce yatırımımızın yanında yer alması nedeni ile yatırım verimliliği sağlamak amacıyla karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058759BIST