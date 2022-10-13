***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.10.2022 17:28
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11805 sayılı yazısına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış harhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071694
BIST
17:343.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 40,95
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
17:3418,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
17:3418,0624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0405
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
17:34984,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -14,56
|Açılış
|: 984,76
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler17:32
|BARMA
|63,80
|211.972.426
|% 10,00
|
|KAPLM
|75,90
|26.192.627
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|206.642.047
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|119.131.823
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|837.514.509
|% -9,93
|
|HKTM
|66,50
|102.743.741
|% -9,89
|
|RODRG
|28,02
|9.983.570
|% -9,38
|
|BUCIM
|4,25
|278.159.262
|% -7,21
|
|THYAO
|87,85
|7.485.358.477
|% 3,23
|
|SASA
|86,95
|3.118.454.803
|% 6,17
|
|PETKM
|14,89
|2.306.997.022
|% 1,64
|
|AKBNK
|13,02
|2.282.183.770
|% 0,70
|
|ASELS
|31,30
|1.917.788.833
|% -1,01
|
|EKGYO
|4,15
|1.283.259.776
|% 0,24
|
|YKBNK
|8,35
|1.783.413.063
|% 1,83
|
|ISCTR
|8,24
|1.636.638.065
|% -0,12
|
|ODAS
|8,20
|1.527.349.227
|% 5,26
|
|AKBNK
|13,02
|2.282.183.770
|% 0,70
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5625
|18,5871
|% 0,12
|
|Euro
|18,0370
|18,0675
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,7100
|20,8138
|% 0,79
|
|Frank
|18,3975
|18,5083
|% -0,75
|
|Riyal
|4,9289
|4,9537
|% 0,07
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-25,85
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-15,57
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.652
|6.712
|-81,00
|
|Yarım
|3.241
|3.281
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.640
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,58
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,27
|
|B. Petrol
|91,92
|91,92
|-0,53
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:47VBTYZ
Yüzde 4.20 oranında artışla 31.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 533, 838 adet işlem
-
17:46RHEAG
Yüzde 5.12 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 089, 427 adet işlem
-
17:45SAYAS
Yüzde 9.86 oranında artışla 22.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 642, 917 adet işlem
-
17:44EPLAS
Yüzde 5.84 oranında artışla 20.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 213, 957 adet işlem
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 65 artarak (% 1.29 ) 3, 893