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***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

13.10.2022 17:28
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11805 sayılı yazısına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış harhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071694


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Altın Gr. 983 983 -15,57  
Cumhuriyet 6.637 6.737 -68,00  
Tam 6.652 6.712 -81,00  
Yarım 3.241 3.281 -39,00  
Çeyrek 1.624 1.640 -21,00  
Gümüş.Ons 18,56 18,58 -0,46  
Gümüş Gr. 11,08 11,10 -0,27  
B. Petrol 91,92 91,92 -0,53  
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