***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü tarafından 2021 yılında pozitif çalışan deneyimi ve yu¨ksek gu¨ven ku¨ltu¨ru¨ne sahip harika is¸ yeri kriterlerini yerine getirerek "Great Place to Work - Harika İş Yeri" sertifikasını almaya hak kazanan Şirketimiz, "2022 Türkiye'nin En İyi İşverenleri Ödülleri"'nde "100-249 Çalışan Sayısı Kategorisi"'nde 23. sırada listeye girmeye hak kazanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014684BIST