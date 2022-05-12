***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde 17,015 m² büyüklüğünde bir arazi üzerine kurulacak olan üretim tesisinin ilk etabı için hali hazırda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan öncelikli yatırım konuları içerisinde bulunan "yüksek teknolojili ürün üretimi" için PET Geri Dönüşüm Tesisi Fabrika Binası ve Makine Teçhizat Yatırımı kapsamında 93.130.000 TL tutarında 530864 no'lu yatırım teşvik belgesine ek olarak,T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından "orta-yüksek teknolojili" yatırım konuları içerisinde bulunan "orta-yüksek teknolojili ürün üretimi" için Poliüretan Sistem Evi Bina , Makine Teçhizat Yerli ve İthal yatırımları kapsamında KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği ve Vergi İndirimi destek unsurlarından faydalanabileceği 96.053.020 TL tutarında 534146 no'lu yatırım teşvik belgesi alınmıştır.Aynı zamanda Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesindeki orta-yüksek teknolojili 523696 no'lu ve 15/05/2021 tarihli yatırım teşvik belgesinin ithal listesine ilave edilen 50.000 Dolar tutarındaki Plastik Enjeksiyon Hattı, Tüm Aksamlar ve Aksesuarları Bakanlık tarafından onaylanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030027BIST