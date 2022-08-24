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***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.08.2022 08:35
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uygun olarak  şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle, "Yönetici Sorumluluk Sigortası" 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057901


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Çeyrek 1.672 1.686 -4,00  
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Gümüş Gr. 11,11 11,13 -0,02  
B. Petrol 100 100 0,02  
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