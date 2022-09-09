***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde, 09.09.2022 tarihi itibarıyla İnsan Kaynakları Direktörü görevine Sn. Türker Tuncer atanmıştır.Sn. Tuncer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve İşletme bölümlerinden mezundur 2006 - 2015 döneminde Sabancı Holding bünyesinde farklı sektörlerdeki şirketlerde İnsan Kaynakları Yöneticisi/Müdürü olarak çalışmış, sonrasında Yıldız Holding/Pladis, Nobel İlaç, Kibar Holding ve Balparmak'ta İnsan Kaynakları Grup Müdürü/ Direktörü rollerinde görev almıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062245BIST