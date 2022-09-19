***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Ar-Ge merkezimizin yoğun çalışmaları sonucunda pet şişe atıklarından 'polyester poliol' sentezleyerek mevcut standart sistemlere kıyasla fiziksel ve mekanik özelliklerinden ödün vermeyen nihai bir ürün elde etmiştir. Ürünün endüstriyel denemeleri tamamlanmıştır.Terlik imalatında kullanılan 'polyester poliol'ün yaklaşık %20'sini PET atıklardan, yaklaşık %17'sini ise biyo bazlı hammaddelerden elde etmeyi başaran Şirketimiz, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında, sektöründeki doğa dostu ürün gamları içindeki ilk örneklerinden birini geliştirmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063792BIST