***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2022 09:35
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Ar-Ge merkezimizin yoğun çalışmaları sonucunda pet şişe atıklarından 'polyester poliol' sentezleyerek mevcut standart sistemlere kıyasla fiziksel ve mekanik özelliklerinden ödün vermeyen nihai bir ürün elde etmiştir. Ürünün endüstriyel denemeleri tamamlanmıştır.
Terlik imalatında kullanılan 'polyester poliol'ün yaklaşık %20'sini PET atıklardan, yaklaşık %17'sini ise biyo bazlı hammaddelerden elde etmeyi başaran Şirketimiz, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında, sektöründeki doğa dostu ürün gamları içindeki ilk örneklerinden birini geliştirmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063792
BIST
16:453.232
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 32,02
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
16:4518,3129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0190
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
16:4518,2999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0307
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
16:45978,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,33
|Açılış
|: 978,82
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
977,43
BIST En Aktif Hisseler16:43
|HDFGS
|2,75
|84.703.678
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|74.782.804
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,89
|229.107.619
|% 9,98
|
|ULUFA
|6,54
|47.229.149
|% 9,92
|
|ZOREN
|3,60
|495.982.358
|% 9,76
|
|TSKB
|3,97
|15.644.809
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.372.154
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|6.469.533.648
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|16.513.586
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|6.469.533.648
|% -9,94
|
|ISCTR
|8,10
|4.061.693.552
|% 2,66
|
|GARAN
|19,57
|3.933.418.928
|% -0,20
|
|THYAO
|70,20
|3.878.637.126
|% 2,11
|
|HALKB
|8,26
|3.851.895.510
|% -7,71
|
|VAKBN
|8,43
|6.469.533.648
|% -9,94
|
|EKGYO
|3,83
|2.114.844.639
|% -2,79
|
|ISCTR
|8,10
|4.061.693.552
|% 2,66
|
|HALKB
|8,26
|3.851.895.510
|% -7,71
|
|YKBNK
|7,00
|2.982.968.730
|% 3,86
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2985
|18,3209
|% 0,15
|
|Euro
|18,2912
|18,3073
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,7910
|20,8952
|% -0,14
|
|Frank
|18,8582
|18,9718
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8528
|4,8771
|% 0,21
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|-12,49
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|10,00
|
|Tam
|6.662
|6.757
|-32,00
|
|Yarım
|3.246
|3.291
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.646
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,45
|91,45
|-0,55
|
Seans Raporu
16:43
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-
16:58AKENR
Yüzde 9.28 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 358, 831 adet işlem
-
16:57MNDRS
Yüzde 5.39 oranında artışla 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 852, 801 adet işlem
-
16:56SASA
Yüzde 4.87 oranında artışla 56.00 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 632, 376 adet işlem
-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 64 artarak (% 1.44 ) 3, 490
-
16:55XU100
Endeks 3, 221 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 58, 823.00 milyon TL de