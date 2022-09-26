***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2022 18:16
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde, 26.09.2022 tarihi itibarıyla Satın Alma ve Dış Ticaret Direktörü görevine Sn. Mehmet Bürge Bilgin atanmıştır.
Sn. Bilgin, Bradley Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olarak kariyerine ABD'de satış mühendisi olarak başlamış, devamında Illinois Institute of Technology'de MBA programını tamamlayıp Türkiye'ye dönerek Koç, Özyeğin ve Sabancı Grup şirketlerinde satın alma bölümlerinde çalışmıştır. Şirketimize katılmadan önce Sn. Bilgin son olarak Betek-Nippon Paints firmasında Satın Alma Müdürü olarak görev almıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065344
BIST
18:053.260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -21,46
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
18:0518,4752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0612
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4752
En Düşük
18,4086
18:0517,8013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0423
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
18:05966,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,31
|Açılış
|: 966,79
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,62
|7.387.134
|% 10,00
|
|USAK
|3,74
|171.564.822
|% 10,00
|
|AYES
|31,92
|2.012.809
|% 9,99
|
|SMRTG
|63,90
|479.725.199
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.448.134
|% 9,98
|
|PINSU
|5,85
|24.561.728
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|372.302.800
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.261.427
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|333.709.344
|% -9,97
|
|INVEO
|19,97
|124.618.449
|% -9,96
|
|THYAO
|69,40
|3.481.306.742
|% -2,05
|
|SASA
|66,35
|3.374.284.018
|% 7,19
|
|VESTL
|37,10
|2.886.217.912
|% 3,75
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|EKGYO
|3,93
|1.298.130.966
|% -1,01
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|ZOREN
|4,25
|1.199.130.882
|% -4,92
|
|SKBNK
|2,28
|538.598.453
|% -9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4533
|18,4669
|% 0,29
|
|Euro
|17,7861
|17,8259
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,6352
|19,7337
|% -1,47
|
|Frank
|18,4786
|18,5900
|% -1,06
|
|Riyal
|4,8940
|4,9185
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-14,76
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-4,73
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.589
|6.697
|-65,00
|
|Yarım
|3.206
|3.277
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.634
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,59
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,11
|
|B. Petrol
|83,32
|83,32
|-1,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de