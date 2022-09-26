***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde, 26.09.2022 tarihi itibarıyla Satın Alma ve Dış Ticaret Direktörü görevine Sn. Mehmet Bürge Bilgin atanmıştır.Sn. Bilgin, Bradley Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olarak kariyerine ABD'de satış mühendisi olarak başlamış, devamında Illinois Institute of Technology'de MBA programını tamamlayıp Türkiye'ye dönerek Koç, Özyeğin ve Sabancı Grup şirketlerinde satın alma bölümlerinde çalışmıştır. Şirketimize katılmadan önce Sn. Bilgin son olarak Betek-Nippon Paints firmasında Satın Alma Müdürü olarak görev almıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065344BIST