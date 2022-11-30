***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2022 19:37
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz, otomotiv sektöründe ses yalıtım sistemlerinin üretimi ile ofis ve otomotiv koltuğu sektöründe esnek köpük sistemlerinin üretiminde otomotiv lastik atıklarından elde edilen karbon esaslı geri dönüşüm malzemesi Grafeni kullanarak ürün portföyüne Grafen esaslı iki yeni ürün eklemiştir.
Yapılan çalışmalar, Grafen esaslı ses yalıtım sistemlerinin geleneksel sistemlere oranla ses absorpsiyonunda %65 oranda iyileştirme sağladığını ve Grafen esaslı poliüretan köpüklerin hafiflik özelliği sayesinde otomobilin toplam ağırlığına neredeyse hiç etki etmeden köpük sistemlerinin mekanik özelliklerini iyileştirdiğini göstermiştir.
Bu iki yeni sistemle bir taraftan ekstra malzeme kullanımına gerek kalmadan yüksek performans sağlanırken, diğer taraftan malzeme sarfiyatının önlenmesi ve üretimdeki karbondioksit salınımının azaltılması hedeflenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083240
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
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4.989
En Düşük
4.923
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|: 18,6800
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|Önceki Kapanış
|: 18,6780
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En Düşük
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17:5919,2415
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|: 1.047,79
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1.057,23
En Düşük
1.046,24
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|ALCTL
|98,45
|235.359.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 3,76
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6222
|18,6325
|% -0,03
|
|Euro
|19,2195
|19,2332
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,2121
|22,3235
|% 0,06
|
|Frank
|19,5603
|19,6781
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9421
|4,9668
|% -0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|3,91
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|1,58
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.013
|7.087
|20,00
|
|Yarım
|3.401
|3.465
|10,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.732
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,67
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,98
|13,00
|0,25
|
|B. Petrol
|86,69
|86,69
|2,44
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