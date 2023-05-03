***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmelerine ilişkin 03/05/2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Yuda Leon Mizrahi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Cavidan Karaca'nın getirilmelerine karar verilmiştir.Bu vesileyle Yönetim Kurulumuz Başkan Sn. Yuda Leon Mizrahi, Başkan Vekili Sn. Cavidan Karaca, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsak İzi Mirahi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Mete Başol ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer Bakır'dan oluşmaktadır.Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146559BIST