***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.05.2023 08:06
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde, organizasyonda süreçler arası etkinliği güçlendirmek ve stratejik önceliklere odaklanmaya yönelik makro hedeflerimizi desteklemek amacıyla Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Direktörlüğü oluşturulmuştur.
Mevcutta Pazarlama Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Derya Esnaf Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Direktörlüğü'ne,
İş Geliştirme ve Sürdürülebilirlik Direktörü olarak görev yapan Sn. Murat Kuzkan, bağlı ortaklığımız olan Kimplast Granül Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine,
Bilgi Teknolojileri Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Tuğrul Köstence Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'ne,
Arge Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Emrah Akbaş ise Arge Polyester ve Rigit İş Birimi Direktörü görevine atanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147791
BIST
18:054.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.496
En Düşük
4.378
18:0519,5006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0132
|Açılış
|: 20,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5202
En Düşük
19,4540
18:0521,5332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0331
|Açılış
|: 22,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3800
|
21,5566
En Düşük
21,4429
18:051.268,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,84
|Açılış
|: 1.268,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.269,94
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HURGZ
|4,40
|11.144.030
|% 10,00
|
|MAKIM
|21,90
|29.695.894
|% 9,94
|
|DAGHL
|11,06
|11.815.011
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|159.233.127
|% 9,93
|
|SELVA
|9,44
|112.403.243
|% 9,90
|
|PAMEL
|145,80
|74.768.940
|% -10,00
|
|UZERB
|161,10
|1.897.687
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|804.658.186
|% -9,99
|
|YBTAS
|49.685,70
|1.629.651
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|THYAO
|125,50
|2.446.182.716
|% -1,72
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|EREGL
|29,96
|1.802.135.517
|% -3,10
|
|EKGYO
|5,28
|883.557.233
|% -3,65
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|ISCTR
|10,65
|1.086.430.960
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,20
|757.668.269
|% -1,50
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4969
|19,5006
|% -0,07
|
|Euro
|21,5278
|21,5332
|% 0,15
|
|Sterlin
|24,5916
|24,7149
|% 0,06
|
|Frank
|21,8417
|21,9732
|% 0,04
|
|Riyal
|5,1826
|5,2085
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.023
|5,53
|
|Altın Gr.
|1.269
|1.269
|2,50
|
|Cumhuriyet
|9.213
|9.352
|46,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.543
|4.627
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.300
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|16,12
|16,14
|0,02
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GWIND
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 609, 000 adet işlem
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17:58AVTUR
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 667, 999 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 96 altında . İşlem hacmi 29, 730.00 milyon TL de
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17:57AKENR
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 176, 984 adet işlem
-
17:56VKFYO
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 185, 933 adet işlem