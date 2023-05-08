***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde, organizasyonda süreçler arası etkinliği güçlendirmek ve stratejik önceliklere odaklanmaya yönelik makro hedeflerimizi desteklemek amacıyla Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Direktörlüğü oluşturulmuştur.Mevcutta Pazarlama Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Derya Esnaf Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Direktörlüğü'ne,İş Geliştirme ve Sürdürülebilirlik Direktörü olarak görev yapan Sn. Murat Kuzkan, bağlı ortaklığımız olan Kimplast Granül Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine,Bilgi Teknolojileri Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Tuğrul Köstence Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'ne,Arge Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Emrah Akbaş ise Arge Polyester ve Rigit İş Birimi Direktörü görevine atanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147791BIST