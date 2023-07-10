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***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.07.2023 08:30
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, müşterimiz Alüform Pekintaş A.Ş. ile birlikte katıldığı ve yalıtım amacıyla sandviç panel sistemlerinde kullanılan Kimrigid PIR 205 ürünümüzle imal edilen panellerin teste tabi tutulduğu FM Approval sertifikası denetim sürecini başarı ile tamamlamıştır. Bu süreçte her iki firmanın da hem süreç yönetimleri, hem de ürünleri teste tabi tutulmuştur.
Amerika'da son derece hassas testlere tabi tutulan ürünümüzün testler sonucunda yangın güvenliği, performansı ve dayanıklılığı gibi kritik özellikleri doğrulanmıştır.
Ürünlerimizin kalite, güvenlik ve performans konusunda en üst düzeyde olduğunu gösteren ve sektörde oldukça itibarlı bir onay olan bu sertifikasyon sürecinde Kimrigid PIR 205 ürünümüz için tüm denetim süreçleri ve sertifikasyon süreci başarı ile tamamlanmıştır.
Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168031


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