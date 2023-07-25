***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2022-24.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yeni üretim tesisinde ilk üretimini bugün itibarıyla gerçekleştirmeye başlamıştır.Yıllık 65 bin ton kapasiteye ulaşması hedeflenen yeni yatırım poliüretan sistemlerin üretimine yönelik mevcut ürün grubu olan 50 bin tonluk kapasiteyi, yeşil ürün gamı kapsamında pet atıklarından hammadde sentezlemek üzere kurulan 5 bin tonluk geri dönüşüm tesisini ve 10 bin tonluk ek "eva granül ham madde" üretim kapasitesini kapsamaktadır.Toplam maliyeti yaklaşık 400 milyon TL seviyesinde olan yatırımda ilk faz olarak yaklaşık 30 bin ton poliüretan sistemleri üretiminin yapılmasını mümkün kılan alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve üretim bu tesisten başlatılmıştır.Düzce tesisinde ilk üretimle birlikte, GES yatırımı da faaliyete geçerek elektrik üretimine başlanmıştır. Şirketimiz, Düzce GES yatırımı ile toplam elektrik tüketiminin yaklaşık % 55'ini karşılamayı ve karbondioksit salınımını yılda yaklaşık 679 ton azaltmayı hedeflemektedir.Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175117BIST