***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2023 18:13
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 1. yarıyıl sonuçlarına ilişkin hazırlanan yatırımcı sunumu ekte yatırımcılarımızın bilgilerine arz edilmektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184614
BIST
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18:057.714
En Düşük
|Değişim
|: 3,67%
|| 272,88
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.721
18:0527,0502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0521
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
18:0529,6362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
18:051.664,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.664,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RUBNS
|39,38
|155.695.091
|% 10,00
|
|PETKM
|18,92
|3.922.979.420
|% 10,00
|
|ELITE
|25,74
|80.648.255
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|131.623.941
|% 10,00
|
|AKYHO
|3,74
|52.165.504
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,19
|337.372.193
|% -55,61
|
|GLBMD
|29,78
|159.299.155
|% -9,98
|
|INGRM
|1.130,00
|134.900.080
|% -8,89
|
|DOCO
|3.496,00
|118.011.519
|% -8,00
|
|SEKFK
|17,12
|264.933.130
|% -6,50
|
|THYAO
|265,70
|13.388.428.432
|% 2,79
|
|ASTOR
|129,30
|9.325.599.898
|% 7,21
|
|AKBNK
|30,88
|7.261.409.901
|% 0,72
|
|ISCTR
|17,30
|6.537.496.017
|% 0,17
|
|YKBNK
|15,76
|6.362.075.177
|% 0,25
|
|EKGYO
|8,66
|4.123.957.641
|% 1,88
|
|SKBNK
|3,79
|1.644.202.243
|% 1,07
|
|YKBNK
|15,76
|6.362.075.177
|% 0,25
|
|ISCTR
|17,30
|6.537.496.017
|% 0,17
|
|AKBNK
|30,88
|7.261.409.901
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0308
|27,0485
|% 0,19
|
|Euro
|29,6242
|29,6321
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,2418
|34,4135
|% 0,26
|
|Frank
|30,7320
|30,9172
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1868
|7,2228
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|2,79
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|2,91
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|0,00
|
|Tam
|11.103
|11.206
|18,00
|
|Yarım
|5.560
|5.629
|9,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.814
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,19
|87,19
|0,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58KLMSN
Yüzde 8.19 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 937 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 251, 31 artarak (% 3.10 ) 8, 358
-
17:57XU100
Endeks 7, 694 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 4 üstünde . İşlem hacmi 145, 035.00 milyon TL de
-
17:56VAKFN
Yüzde 9.94 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 574, 244 adet işlem
-
17:55MAALT
Yüzde 7.87 oranında artışla 886.90 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 124 adet işlem