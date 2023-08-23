***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2023 18:13
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerimiz için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası" şirket sermayemizin %25'ini aşan bir bedel ile yenilenmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188781
BIST
'
17:437.539
En Düşük
|Değişim
|: -0,83%
|| -63,45
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:4325,8425
En Yüksek
|Değişim
|: -4,95%
|| -1,3468
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:4328,1117
En Yüksek
|Değişim
|: -4,79%
|| -1,4146
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:431.590,69
En Yüksek
|Değişim
|: -4,99%
|| -83,55
|Açılış
|: 1.590,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:43
|GARAN
|54,45
|6.879.730.177
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.289.009
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|287,80
|2.625.711.259
|% -12,26
|
|EYGYO
|27,72
|211.459.763
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.319.400
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.229.403.334
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.850.869
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,93
|14.695.200.714
|% 9,94
|
|ISCTR
|18,31
|14.032.932.577
|% 9,05
|
|THYAO
|233,00
|12.863.542.065
|% -2,80
|
|AKBNK
|30,42
|11.557.103.756
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.671.420.095
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,93
|14.695.200.714
|% 9,94
|
|ISCTR
|18,31
|14.032.932.577
|% 9,05
|
|EKGYO
|8,39
|5.307.266.913
|% -6,57
|
|SKBNK
|4,19
|2.245.168.384
|% 6,62
|
|AKBNK
|30,42
|11.557.103.756
|% 9,98
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7966
|25,8425
|% -4,95
|
|Euro
|28,0205
|28,1117
|% -4,79
|
|Sterlin
|32,4963
|32,6592
|% -5,74
|
|Frank
|29,1071
|29,2824
|% -5,62
|
|Riyal
|6,8464
|6,8808
|% -5,23
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,70
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.772
|11.040
|-324,00
|
|Yarım
|5.403
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.693
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,09
|-1,17
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|-0,12
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PCILT, SAYAS, EGEPO, EYGYO, SNICA, MERKO, FZLGY, EPLAS, ATAKP, ASGYO
-
17:56
ISCTR, VAKBN, TURSG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
TMSN, AEFES, GSDHO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında