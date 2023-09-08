***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.09.2023 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararı ile global yapılanmamız paralelinde hedef pazarlarımızdan Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiştir.Şirketin kurulma kararı Amerika ve bölge pazarlarındaki etkinliğimizi artırmak, pazar geliştirme çalışmaları yürütmek, bölgedeki satış ve dağıtım süreçlerini yönetmek amacıyla alınmış olup ilgili işlemlerin yapılması adına Şirket'i temsil ve imzalama için müşterek olarak Şirket Genel Müdürü Sn. Cavidan Karaca ve Ar-Ge Direktörü Sn. Yener Rakıcıoğlu yetkilendirilmiştirKamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193320BIST