***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2023 18:18
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.09.2023 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararı ile global yapılanmamız paralelinde hedef pazarlarımızdan Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiştir.
Şirketin kurulma kararı Amerika ve bölge pazarlarındaki etkinliğimizi artırmak, pazar geliştirme çalışmaları yürütmek, bölgedeki satış ve dağıtım süreçlerini yönetmek amacıyla alınmış olup ilgili işlemlerin yapılması adına Şirket'i temsil ve imzalama için müşterek olarak Şirket Genel Müdürü Sn. Cavidan Karaca ve Ar-Ge Direktörü Sn. Yener Rakıcıoğlu yetkilendirilmiştir
Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193320
BIST