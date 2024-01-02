***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 18:18
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesinde bulunan üretim tesisi için süresi dolan kapasite raporu yenilenmiştir. Yapılan verimlilik amaçlı bir proje ile, üretim hatlarından birinde ek kapasite elde edilmiş ve kapasitemiz 129.353 tondan 141.271 tona yükselmiştir.
Ayrıca daha önce 25.07.2023 tarihli KAP bildiriminde belirtildiği üzere, Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesindeki Üretim Tesisinde ise ilk faz olarak yaklaşık 30 bin ton poliüretan sistemleri üretiminin yapılmasını mümkün kılan alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve bu tesisten üretim başlatılmış idi. Böylece Türkiye'deki toplam üretim kapasitesi toplamda 171 bin ton seviyesine yükselmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231553
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