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***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.01.2024 18:17
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2022-17.08.2022-24.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Daha önce yaptığımız açıklamalarda
Şirketimizin Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde 17.015 m² büyüklüğünde bir arazi üzerine kurulacak olan üretim tesisinin ilk etabı için hali hazırda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan öncelikli yatırım konuları içerisinde bulunan "yüksek teknolojili ürün üretimi" için PET Geri Dönüşüm Tesisi Fabrika Binası ve Makine Teçhizat Yatırımı kapsamında 530864 no'lu yatırım teşvik belgesinin alındığı, PET Geri Dönüşüm Tesisi Fabrika Binası yatırımı kapsamında alınan yatırım teşvik belgesi bina yatırım tutarının başvurumuz üzerine 210.123.000 TL olarak güncellendiği bilgisi paylaşılmıştı.
Yukarda belirtilen teşvik belgesine ilaveten Düzce yatırımımız için alınmış olan 534146 no'lu teşvik belgesi ile Gebze fabrikamız için alınmış olan 523696 nolu teşvik belgesi yatırım teşvik tutarı, başvurumuz üzerine T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplam 31.611.500 TL artırılarak güncellenmiştir.
Böylece Şirket'in toplam yatırım teşvik büyüklüğü 446.037.086 TL'ye ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245073


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TATEN 43,78 763.351.604 % 10,00  
KRONT 17,82 80.467.209 % 10,00  
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