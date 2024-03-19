***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2024 08:40
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kurumsal kimliğini güçlendirmek amacıyla yürütülen yeni logo tasarım çalışmaları tamamlanmıştır.
Şirketimiz, değerlerini ve vizyonunu daha iyi yansıtmak üzere tasarlanan, ekte yer alan yeni logosu ile faaliyetlerine devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260071
BIST
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11:028.730
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 11,71
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.764
11:0232,3382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0579
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
11:0235,1229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0598
|Açılış
|: 36,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0830
11:022.241,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,93
|Açılış
|: 2.241,59
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.239,03
BIST En Aktif Hisseler11:02
|PKART
|84,15
|17.075.407
|% 10,00
|
|AKENR
|7,26
|9.082.855
|% 10,00
|
|ERSU
|25,76
|3.733.036
|% 9,99
|
|AVHOL
|52,90
|95.133.424
|% 9,98
|
|IZINV
|64,00
|30.105.176
|% 9,97
|
|UZERB
|320,00
|4.260.480
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|12.501.240
|% -9,97
|
|DOBUR
|192,80
|41.114.547
|% -7,31
|
|KENT
|982,00
|732.572
|% -6,48
|
|AKFYE
|26,78
|358.180.901
|% -6,43
|
|THYAO
|272,50
|2.730.915.320
|% 1,49
|
|TUPRS
|167,10
|956.002.827
|% 1,15
|
|MOGAN
|19,70
|897.696.920
|% -3,62
|
|ARTMS
|56,65
|701.427.604
|% -4,06
|
|DOAS
|307,00
|646.544.741
|% -1,29
|
|ZOREN
|5,25
|270.929.998
|% 0,38
|
|MOGAN
|19,70
|897.696.920
|% -3,62
|
|ISCTR
|10,34
|351.850.877
|% 0,10
|
|EKGYO
|10,50
|335.682.721
|% -0,38
|
|CEMAS
|5,31
|161.903.333
|% 4,12
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3352
|32,3382
|% 0,18
|
|Euro
|35,1125
|35,1229
|% -0,17
|
|Sterlin
|42,0806
|42,2915
|% -0,32
|
|Frank
|37,2556
|37,4423
|% -0,28
|
|Riyal
|8,8357
|8,8800
|% -0,09
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,91
|24,95
|% 0,66
|
|Platin
|903,73
|905,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,27
|1.003,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,64
|86,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,58
|2.153,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:02
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-
11:17XU100
Endeks 8, 737 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 17, 517.00 milyon TL de
-
11:17TABGD
Yüzde 4.57 oranında artışla 137.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 207, 441 adet işlem
-
11:16EMKEL
Yüzde 4.86 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 023, 171 adet işlem
-
11:14KARTN
Yüzde 5.30 oranında artışla 131.20 lira fiyatla işlem gören hissede 545, 587 adet işlem
-
11:13TABGD
Yüzde 4.80 oranında artışla 137.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 140, 308 adet işlem