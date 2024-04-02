***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürk ekonomisinin lokomotifi olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve OSB'lerde faaliyet gösteren şirketlerin performansları hakkında sağlam ve güvenilir verilerle etkin bir referans kaynağı olmayı amaçlayan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından yapılan OSB Yıldızları Araştırmasına göre Şirketimiz bu yıl da faaliyet gösterdiğimiz Gebze OSB'de ‘En Çok Satış Yapan Firma' olurken, Türkiye'deki tüm OSB'ler içerisinde ilk 30 firma arasında yerini almıştır. Ayrıca Şirketimiz Türkiye'deki tüm OSB'ler içerisinde ‘En Çok İhracat Yapan ilk 50 ve İhracatını En Çok Artıran ilk 100 Firma'dan biri olmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265938BIST