***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2024 18:15
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk ekonomisinin lokomotifi olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve OSB'lerde faaliyet gösteren şirketlerin performansları hakkında sağlam ve güvenilir verilerle etkin bir referans kaynağı olmayı amaçlayan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından yapılan OSB Yıldızları Araştırmasına göre Şirketimiz bu yıl da faaliyet gösterdiğimiz Gebze OSB'de ‘En Çok Satış Yapan Firma' olurken, Türkiye'deki tüm OSB'ler içerisinde ilk 30 firma arasında yerini almıştır. Ayrıca Şirketimiz Türkiye'deki tüm OSB'ler içerisinde ‘En Çok İhracat Yapan ilk 50 ve İhracatını En Çok Artıran ilk 100 Firma'dan biri olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265938
BIST
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17:599.041
En Düşük
|Değişim
|: -1,27%
|| -116,67
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
8.993
En Yüksek
9.266
17:5932,0741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,1044
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
17:5934,5795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0963
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
17:592.328,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -6,13
|Açılış
|: 2.328,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.349,54
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YAYLA
|20,02
|19.742.912
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|109.254.341
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|46.268.092
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|68.622.827
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|126.561.151
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|371.455.725
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|407.296.225
|% -9,97
|
|VRGYO
|36,52
|217.942.541
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|658.146.328
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|11.057.549.360
|% -2,22
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|AKBNK
|49,30
|5.655.136.479
|% 3,14
|
|SAHOL
|85,40
|4.656.560.322
|% 1,07
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|ZOREN
|5,99
|2.344.211.040
|% -2,28
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|EKGYO
|8,95
|1.528.251.622
|% -3,24
|
|SKBNK
|4,37
|567.845.877
|% 6,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0283
|32,0765
|% -0,32
|
|Euro
|34,5068
|34,5616
|% -0,33
|
|Sterlin
|40,5374
|40,7406
|% 0,40
|
|Frank
|35,5406
|35,7187
|% -0,09
|
|Riyal
|8,5966
|8,6397
|% 0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,77
|25,81
|% 0,66
|
|Platin
|921,96
|923,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,01
|1.002,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,30
|88,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.259,65
|2.259,97
|% 0,66
|