***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 550.000.000Mevcut Sermaye (TL) 121.550.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 243.100.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKMPU00025 33.000.000 33.000.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKMPU00025 NâmaB Grubu, KMPUR, TREKMPU00017 88.550.000 88.550.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, KMPUR, TREKMPU00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 121.550.000 121.550.000,000 100,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 09.08.2023İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 121.550.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.05.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 03.08.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 03.08.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 11.08.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 10.08.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 05.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili 05/09/2023 tarih 10907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil edilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi Onaylı.pdfEK: 2 Tadil Metni Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191861BIST